Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudre

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Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudre

La fusée chinoise Long March 3B a été directement frappée par la foudre lors de son ascension vers l'espace extra-atmosphérique. Malgré cela, la fusée a poursuivi sa mission avec succès et a pleinement accompli sa tâche assignée. Cet événement rare a prouvé une fois de plus la résistance des technologies spatiales face aux conditions extrêmes. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

L'incident s'est produit environ 30 secondes après le lancement depuis le cosmodrome de Xichang. Selon le média SpaceNews, les vidéos filmées par des témoins montrent clairement une puissante décharge électrique frappant la coque de la fusée. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité de nombreuses discussions, car être frappé par la foudre en plein vol est un événement extrêmement rare.

La Société de science et technologie aérospatiale de Chine (CASC) a publié une déclaration officielle à l'issue de la mission. Il y est indiqué que la fusée a mis en orbite calculée la charge utile avec succès. Fait intéressant, le communiqué officiel ne mentionne pas l'incident lié à la foudre, mais des preuves visuelles et des experts indépendants le confirment.

Événements similaires dans l'histoire

Dans l'histoire de l'astronautique, de tels cas sont extrêmement rares. L'événement le plus célèbre s'est produit en 1969 lors de la mission Apollo 12. À l'époque, quelques dizaines de secondes après le lancement, la fusée avait été frappée deux fois par la foudre. Dans cette situation, de graves dysfonctionnements étaient apparus dans les systèmes de bord du vaisseau, mais l'équipage avait réussi à rétablir le contrôle et à poursuivre le vol vers la Lune.

De même, en 2019, un incident similaire s'était produit avec la fusée russe Soyuz. À l'époque également, la foudre n'avait pas empêché la mise en orbite des satellites. Les avancées de l'ingénierie moderne permettent de prendre en compte à l'avance l'impact de l'électricité atmosphérique lors de la conception des fusées.

Aujourd'hui, les engins spatiaux sont équipés de systèmes de protection spéciaux et de coques blindées. Ces systèmes sont conçus pour faire circuler la charge électrique le long de la coque sans endommager les appareils électroniques sensibles à l'intérieur de la fusée. Néanmoins, la foudre frappant une fusée en ascension reste l'un des phénomènes les plus surprenants et dangereux.

Les experts soulignent que la situation liée à Long March 3B a démontré que les technologies spatiales de la Chine répondent pleinement aux normes internationales et sont prêtes face aux catastrophes naturelles imprévues. Le succès de la mission est évalué comme l'une des étapes importantes du programme d'exploration spatiale de Pékin.

ChineFuséeEspaceLong MarchTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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