OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?

OpenAI, leader dans le monde de l'intelligence artificielle, a officiellement présenté son premier produit matériel : un clavier compact nommé Micro. Créé en collaboration avec le studio de design Work Louder, cet appareil est conçu pour les utilisateurs de ChatGPT, en particulier les développeurs, et sert à simplifier encore davantage l'interaction avec l'intelligence artificielle. Cependant, la sortie de ce gadget sur le marché s'accompagne d'une série de controverses et de problèmes juridiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le clavier Micro a un aspect extérieur assez robuste et de haute qualité, son design rappelant à beaucoup les produits Apple. Selon les informations de TechCrunch, des aspects allant de l'emballage de l'appareil à son apparence esthétique sont très proches du style du géant de Cupertino. Il est à noter qu'actuellement, des procédures judiciaires sont en cours entre Apple et OpenAI concernant le vol de propriété intellectuelle, ce qui intensifie encore le buzz autour du nouvel appareil.

Capacités techniques et fonctionnalités

La partie principale de l'appareil comprend six touches "agent" spéciales, qui peuvent être configurées pour effectuer des tâches spécifiques au sein de l'outil ChatGPT ou Codex. Dans leur partie inférieure, il y a six autres touches de commande destinées à la gestion des programmes. Le Micro se connecte à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble USB. L'un des aspects les plus pratiques de l'appareil est le bouton de dictée vocale : il suffit à l'utilisateur de maintenir le bouton enfoncé et de dicter la tâche, le reste étant géré par l'intelligence artificielle elle-même.

Les utilisateurs peuvent personnaliser le clavier Micro directement via l'interface de ChatGPT. Dans une section dédiée, il est possible de gérer les paramètres allant du niveau de rétroéclairage des touches jusqu'aux projets associés à chaque touche. Cela garantit une commutation rapide entre différents projets et une productivité accrue. Par exemple, une seule touche permet de passer à une session de codage, et une autre à une section d'édition de texte.

Critiques et attentes du marché

Bien que l'appareil soit perçu comme une innovation technologique, la communauté des développeurs professionnels ne l'a pas accueilli de manière uniformément chaleureuse. Sur des plateformes comme Reddit, les utilisateurs jugent le prix fixé à 230 dollars excessivement élevé. Certains critiques qualifient ce gadget de "produit blague" et soulignent qu'il est plus pratique d'utiliser des alternatives moins chères à la place.

Néanmoins, OpenAI a franchi son premier pas sur le marché du matériel informatique. L'entreprise prévoit de lancer à l'avenir des appareils pour "maison connectée" encore plus complexes, en collaboration avec d'anciens ingénieurs d'Apple. Pour l'instant, le Micro reste un accessoire unique qui porte le travail avec l'intelligence artificielle à un niveau physique.