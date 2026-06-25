Chute des actions Cerebras : pourquoi le géant de l'IA a-t-il effrayé les investisseurs ?

Malgré la publication de rapports financiers positifs pour le premier trimestre, les actions de Cerebras Systems, fabricant de puces d'IA, ont chuté de près de 20 % juste avant la clôture du marché. Cette réaction des investisseurs a été provoquée par les prévisions de l'entreprise concernant sa marge brute future. Cette situation montre à quel point les attentes du marché boursier sont fragiles, même pour les géants technologiques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, Cerebras a réalisé un chiffre d'affaires de 193 millions de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 94 % par rapport à la même période l'année dernière. De plus, la perte nette de l'entreprise a considérablement diminué, passant de 23,9 millions de dollars à 14 millions de dollars. Cependant, ces indicateurs positifs n'ont pas suffi à stopper la baisse du cours des actions.

Confusion autour de la marge

Le problème principal réside dans le fait que l'entreprise a fixé sa prévision de marge brute pour l'année en cours entre 38 et 41 %, alors qu'elle s'élevait à 47 % à la fin du premier trimestre. Les investisseurs ont interprété cette baisse de rentabilité comme un signal négatif, et en conséquence, le prix des actions s'est rapproché du prix de l'IPO (introduction en bourse).

Le PDG de Cerebras, Andrew Feldman, a souligné dans une interview à CNBC que les investisseurs avaient mal compris la situation. Selon lui, la baisse temporaire de la marge est liée aux plans d'expansion stratégique de l'entreprise. Afin de répondre plus rapidement à la demande des clients pendant la construction de ses propres centres de données, l'entreprise a décidé de louer temporairement ses équipements auprès de l'un de ses gros clients.

Décision stratégique et conséquences

Cette étape inhabituelle — louer son propre produit — permet à l'entreprise de gagner du temps avant le lancement de nouvelles capacités. Cependant, les coûts de location pèsent sur la marge bénéficiaire de l'année en cours. La direction estime que, bien qu'il s'agisse d'une perte financière à court terme, cela servira à renforcer sa part de marché à long terme.

Cerebras est actuellement considérée comme l'une des startups d'IA les plus prometteuses tentant de concurrencer des leaders du marché comme NVIDIA. Ses puces géantes (Wafer-Scale Engine) promettent une efficacité élevée pour l'entraînement de réseaux de neurones complexes. Le destin de cette entreprise est également intéressant pour les passionnés de technologie et les investisseurs, car tout changement sur le marché des infrastructures AI influence les prix technologiques mondiaux.

En conclusion, la situation autour de Cerebras montre que la demande et les attentes envers les entreprises du secteur de l'IA sont extrêmement élevées. Même des taux de croissance forts peuvent ne pas satisfaire les investisseurs s'ils s'accompagnent de doutes sur la rentabilité future.