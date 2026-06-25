La Suisse bat le Canada, la Bosnie s'impose face au Qatar (video)

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 ont débuté. Dans le groupe B, l'équipe nationale de Suisse a consolidé sa place de leader en battant le Canada, l'un des pays hôtes, 2-1.

Le score est resté nul à la mi-temps. Cependant, après la pause, la Suisse a accéléré le rythme. Ruben Vargas a ouvert le score à la 46e minute, et Manzambi a porté l'avantage à deux buts à la 57e.

Le Canada a réduit l'écart à la 76e minute grâce à un but de Jonathan David. Malgré cela, les hôtes n'ont pas réussi à renverser le score et ont subi la défaite. Ainsi, la Suisse termine première du groupe avec 7 points, tandis que le Canada occupe la deuxième place avec 4 points.

Coupe du Monde 2026. Groupe B, 3e journée

Suisse — Canada — 2:1

Buteurs: Vargas, 46; Manzambi, 57 — David, 76.

Suisse : Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Canada: Crepo, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Shawaier, Saliba, Ahmad, David, Larin.

Dans le match pour la troisième place du groupe, la Bosnie-Herzégovine a battu le Qatar 3-1. Alajbegovic a ouvert le score à la 29e minute. Cinq minutes plus tard, Al Burayk a marqué contre son camp.

Le Qatar a réduit l'écart à la 43e minute grâce à un but d'Al Haydos. Cependant, à la 80e minute, Mahmich a inscrit le troisième but, assurant la victoire de la Bosnie.

Ce match revêtait une importance particulière pour le capitaine de l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, Edin Dzeko. L'attaquant expérimenté a disputé son 150e match avec la sélection.

Bosnie-Herzégovine — Qatar — 3:1

Buteurs: Alajbegovic, 29; Al Burayk, 34 (csc); Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.

Bosnie-Herzégovine: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinac, Bajraktarevic, Shunich, Bashic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

Qatar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalam, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Au terme de la journée, la Suisse termine première du groupe avec 7 points, suivie du Canada avec 4 points. La Bosnie-Herzégovine a également récolté 4 points, mais termine troisième selon les critères fair-play. Le Qatar ferme la marche avec 1 point.