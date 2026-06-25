La Suisse bat le Canada, la Bosnie s'impose face au Qatar (video)

·55·Sport
La Suisse bat le Canada, la Bosnie s'impose face au Qatar (video)

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 ont débuté. Dans le groupe B, l'équipe nationale de Suisse a consolidé sa place de leader en battant le Canada, l'un des pays hôtes, 2-1.

Le score est resté nul à la mi-temps. Cependant, après la pause, la Suisse a accéléré le rythme. Ruben Vargas a ouvert le score à la 46e minute, et Manzambi a porté l'avantage à deux buts à la 57e.

Le Canada a réduit l'écart à la 76e minute grâce à un but de Jonathan David. Malgré cela, les hôtes n'ont pas réussi à renverser le score et ont subi la défaite. Ainsi, la Suisse termine première du groupe avec 7 points, tandis que le Canada occupe la deuxième place avec 4 points.

Coupe du Monde 2026. Groupe B, 3e journée

Suisse — Canada — 2:1

Buteurs: Vargas, 46; Manzambi, 57 — David, 76.

Suisse : Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Canada: Crepo, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Shawaier, Saliba, Ahmad, David, Larin.

Dans le match pour la troisième place du groupe, la Bosnie-Herzégovine a battu le Qatar 3-1. Alajbegovic a ouvert le score à la 29e minute. Cinq minutes plus tard, Al Burayk a marqué contre son camp.

Le Qatar a réduit l'écart à la 43e minute grâce à un but d'Al Haydos. Cependant, à la 80e minute, Mahmich a inscrit le troisième but, assurant la victoire de la Bosnie.

Ce match revêtait une importance particulière pour le capitaine de l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, Edin Dzeko. L'attaquant expérimenté a disputé son 150e match avec la sélection.

Bosnie-Herzégovine — Qatar — 3:1

Buteurs: Alajbegovic, 29; Al Burayk, 34 (csc); Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.

Bosnie-Herzégovine: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinac, Bajraktarevic, Shunich, Bashic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

Qatar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalam, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Au terme de la journée, la Suisse termine première du groupe avec 7 points, suivie du Canada avec 4 points. La Bosnie-Herzégovine a également récolté 4 points, mais termine troisième selon les critères fair-play. Le Qatar ferme la marche avec 1 point.

SuisseCanadaBosnie-HerzégovineQatarEdin Džeko
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les scouts européens continuent de suivre Behruz KarimovLes scouts européens continuent de suivre Behruz KarimovAujourd'hui, 09:15Le Congo qualifie le match contre l'Ouzbékistan de « combat pour la survie »Le Congo qualifie le match contre l'Ouzbékistan de « combat pour la survie »Aujourd'hui, 09:07Ancelotti : « Le Brésil joue désormais comme une véritable équipe »Ancelotti : « Le Brésil joue désormais comme une véritable équipe »Aujourd'hui, 08:58Vinícius élu meilleur joueur pour la troisième fois consécutiveVinícius élu meilleur joueur pour la troisième fois consécutiveAujourd'hui, 08:54Le Maroc bat Haïti lors de la 3e journée et s'empare de la 2e place du groupe (vidéo)Le Maroc bat Haïti lors de la 3e journée et s'empare de la 2e place du groupe (vidéo)Aujourd'hui, 08:46Doublé de Vinícius : le Brésil écrase l'Écosse (vidéo)Doublé de Vinícius : le Brésil écrase l'Écosse (vidéo)Aujourd'hui, 08:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »