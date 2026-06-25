L'ancien PDG d'Infosys lance une startup pour transformer le marché des services IT

Vishal Sikka, ancien PDG de la célèbre société Infosys, s'est lancé dans une réforme radicale du secteur traditionnel des services IT grâce à l'intelligence artificielle. Son nouveau projet, la startup Hang Ten Systems, vise à automatiser entièrement les processus nécessitant une intervention humaine, tels que le développement, l'intégration et la maintenance logicielle. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, le projet Hang Ten Systems a réussi à lever 32 millions de dollars lors de son tour de financement d'amorçage (seed). Ce tour a été mené par le fonds Mayfield, avec le soutien d'investisseurs prestigieux tels qu'Aramco Ventures et Jerry Yang, fondateur de Yahoo.

Pendant des décennies, les sociétés de conseil IT ont généré des milliards de dollars de revenus en externalisant des milliers de spécialistes pour adapter et supporter les logiciels des grandes entreprises. Sikka estime désormais qu'une grande partie de ces tâches peut être accomplie par des agents AI basés sur les technologies de sociétés comme OpenAI et Anthropic.

Une nouvelle ère dans l'industrie : l'AI remplacera-t-elle l'humain ?

Hang Ten Systems a déjà commencé à collaborer avec de grands clients tels que Siemens Gamesa Renewable Energy et Fresenius. La différence majeure de la startup est qu'elle ne propose pas seulement des outils d'analyse, mais des projets « AI-native » capables d'écrire du code, de le tester et de modifier des applications en temps réel.

Selon les experts, l'entrée de Vishal Sikka, un dirigeant aussi expérimenté, dans ce domaine n'est pas anodine. Il a occupé des postes de direction chez SAP pendant 12 ans et a été membre du conseil d'administration d'Oracle. Son expérience et sa réputation pourraient inciter les grandes entreprises à abandonner les services IT traditionnels au profit de modèles basés sur l'AI.

Actuellement, la startup recrute de nouveaux employés dans les domaines de l'ingénierie, des ventes et de la livraison. Bien que le siège social soit situé dans la Bay Area aux États-Unis, une expansion mondiale est prévue. C'est un signal important pour les pays où le marché de l'outsourcing se développe, comme l'Ouzbékistan : à l'avenir, les services IT reposant uniquement sur des ressources humaines ne seront plus compétitifs.

Pour rappel, après avoir quitté la direction d'Infosys en 2017, Vishal Sikka avait fondé la startup VianAI. Cependant, Hang Ten Systems se distingue de son projet précédent en se spécialisant précisément dans l'automatisation du processus de gestion et de création de logiciels d'entreprise.