Le Maroc bat Haïti lors de la 3e journée et s'empare de la 2e place du groupe (vidéo)
Lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, dans le deuxième match du groupe S, l'équipe nationale du Maroc a battu l'outsider Haïti 4-2. Ce match à six buts s'est transformé en un véritable spectacle footballistique.
Haïti a ouvert le score à la 10e minute grâce à un but de Joseph. Cependant, le Maroc a rétabli l'équilibre à la 39e minute sur une frappe précise de Hakimi. Quatre minutes plus tard, Isidor a redonné l'avantage à Haïti.
Malgré cela, dans le temps additionnel de la première période, Sabiri a égalisé à 2-2. Il a réussi à marquer une nouvelle fois avec le Maroc dans ce tournoi.
En seconde période, les Africains ont pris totalement l'initiative. Rahimi a propulsé le Maroc devant à la 78e minute, et Yassin a scellé la rencontre avec un quatrième but à la 89e minute.
Grâce à cette victoire, le Maroc a totalisé 7 points et s'est classé deuxième du groupe aux goal-average. Haïti, n'ayant pu marquer aucun point, termine à la dernière place.
Coupe du Monde 2026. Groupe S. 3e journée
Maroc — Haïti — 4:2
Buteurs: Hakimi, 39; Sabiri, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Joseph, 10; Isidor, 43.
Maroc: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah-Eddine, Amrabat, Sabiri, El Hannous, El Aynawi, Dias, El Kaabi.
Haïti: Placide, Ad, Delcroix, Expérance, Duvernay, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.
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