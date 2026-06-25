Ancelotti : « Le Brésil joue désormais comme une véritable équipe »

Carlo Ancelotti, sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, a commenté la performance de son équipe après la victoire 3-0 contre l'Écosse lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le technicien italien a souligné que les joueurs brésiliens agissent désormais comme une seule et même équipe sur le terrain, ce qui était l'un des principaux objectifs fixés par le staff technique.

« Nous jouons maintenant comme une véritable équipe. C'était notre objectif principal. Bien sûr, nous ne sommes pas encore parfaits et il y a des aspects à améliorer. Par exemple, nous pourrions être plus rapides lorsque nous avons la possession du ballon », a déclaré Ancelotti.

Le sélectionneur brésilien n'a pas caché sa satisfaction quant à la progression significative de l'équipe tout au long du tournoi. Selon lui, une équipe soudée et forte comme celle-ci est indispensable pour réussir en phase éliminatoire.

« Je suis heureux car l'équipe s'est beaucoup améliorée et nous paraissons très forts actuellement. Il est crucial d'être solide pour les phases finales. C'est précisément le type d'équipe que nous avons », a ajouté l'entraîneur.

Ancelotti a noté que les changements positifs dans le jeu des joueurs étaient nombreux par rapport au premier match de la phase de groupes.

« Par rapport au premier match, nous avons commis moins d'erreurs, le rythme de jeu a augmenté et notre efficacité offensive s'est améliorée », a-t-il affirmé.

Pour rappel, l'équipe nationale du Brésil a récolté 7 points lors de la phase de groupes. En terminant première du groupe S, le Brésil s'est qualifié pour les phases éliminatoires.