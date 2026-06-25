La confrontation technologique entre les États-Unis et la Chine porte un coup sérieux aux intérêts des plus grands géants technologiques d'Europe. Lors de sa visite à Washington, le ministre néerlandais du Commerce, Sjoerd Sjoerdsma, a exprimé son opposition ferme aux nouvelles restrictions proposées par le Congrès américain. En effet, le projet de loi MATCH Act vise à limiter davantage l'accès de la Chine au marché des semi-conducteurs, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour ASML, l'entreprise la plus chère d'Europe. C'est ce qu'indique l'information de Techcrunch.com.

ASML est la seule entreprise au monde capable de produire les machines de lithographie les plus avancées. Sans ces équipements, la production de puces AI modernes est impossible. Selon Bloomberg, le gouvernement néerlandais s'inquiète que les prochaines sanctions américaines causent des dommages sans précédent à son économie et à son entreprise stratégique.

L'importance du marché chinois pour ASML

Actuellement, le marché chinois représente près de 19 % du chiffre d'affaires total d'ASML. Si la nouvelle loi est adoptée, l'entreprise ne pourra plus vendre à la Chine non seulement les équipements EUV (ultraviolet extrême) les plus modernes, mais aussi les machines DUV (ultraviolet profond) d'ancienne génération. Cela entraînerait une baisse drastique des revenus de l'entreprise et un affaiblissement de sa position sur le marché mondial.

Comme l'a souligné Christophe Fouquet, PDG d'ASML, lors d'une interview avec TechCrunch, les équipements actuellement achetés par la Chine datent de technologies d'il y a dix ans. Pourtant, les États-Unis souhaitent couper totalement l'accès de la Chine même à ces technologies anciennes. Cette situation crée un refroidissement dans les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis.

Pressions géopolitiques et intérêts économiques

Les responsables néerlandais tentent d'expliquer les conséquences de ce projet de loi lors de rencontres avec les membres du Congrès. Selon Sjoerd Sjoerdsma, pour les Pays-Bas, cette question n'est pas seulement commerciale, mais relève de la sécurité économique nationale. Les États-Unis, craignant l'augmentation des capacités militaires et technologiques de la Chine, exigent des sacrifices de la part de leurs alliés.

Selon les experts, l'adoption du MATCH Act pourrait provoquer des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Cela entraînerait une hausse des coûts non seulement pour ASML, mais pour tous les fabricants d'électronique dans le monde. Pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan, cela pourrait avoir un impact indirect en augmentant le prix des appareils technologiques.

Pour l'instant, le projet de loi n'a pas encore été soumis au vote final au Sénat ou à la Chambre des représentants des États-Unis. Cependant, la détermination de Washington dans cette direction force les pays européens à revoir leur politique commerciale extérieure indépendante. On s'attend à ce que cette « guerre des puces » passe à une nouvelle étape dans les mois à venir.