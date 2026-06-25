Que s'est-il passé après le séisme de 7,2 magnitude au Japon ?

·4·Monde

Un puissant tremblement de terre a été enregistré dans les régions du nord-est du Japon. Selon le service météorologique du pays, la magnitude des secousses souterraines a atteint 7,2.

Bien que les calculs initiaux aient estimé la force du séisme à 6,9, les experts ont ensuite précisé les données, confirmant que sa magnitude était de 7,2.

Il a été rapporté que la catastrophe naturelle s'est produite vers 07h30, heure locale, près des côtes de la préfecture d'Iwate. L'épicentre se situait à 44 kilomètres de profondeur.

Les secousses ont été particulièrement fortes dans la préfecture d'Aomori. Parallèlement, les habitants de Tokyo, la capitale du pays, ont également ressenti l'impact du séisme.

Les autorités officielles ont annoncé qu'aucun risque de tsunami n'a été déclaré pour le moment. Par conséquent, aucune mesure d'évacuation d'urgence n'a été mise en place dans les zones côtières.

Selon les services de secours, quatre citoyens ont été admis à l'hôpital avec des blessures légères dans les villes de Hasikami et Hatinokhe, parmi lesquels figurent des adolescents et des personnes âgées.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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