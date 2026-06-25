Doublé de Vinícius : le Brésil écrase l'Écosse (vidéo)

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Doublé de Vinícius : le Brésil écrase l'Écosse (vidéo)

Lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Brésil a battu l'Écosse avec assurance sur le score de 3-0. Vinícius Junior a inscrit un doublé, tandis que Neymar est entré en jeu en fin de match.

Le Brésil a commencé le match avec beaucoup d'intensité et a ouvert le score dès la 7e minute. Vinícius a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à son équipe. Dans le temps additionnel de la première période, il a marqué à nouveau pour signer son doublé personnel.

À la 60e minute, Matheus Cunha a inscrit le troisième but, scellant ainsi le sort de la rencontre. À la 76e minute, Neymar est entré à sa place. Le Brésil a maintenu sa domination jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer.

Grâce à ce résultat, le Brésil occupe la première place du groupe S avec 7 points. L'Écosse reste à la troisième place avec 3 points.

Coupe du Monde 2026. Groupe S, 3e journée

Écosse — Brésil — 0:3

Buteurs: Vinícius, 7, 45+3; Cunha, 60.

Écosse: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brésil: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinícius, Cunha (Neymar, 76).

Vinícius JúniorBrésilÉcosseNeymarMatheus Cunha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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