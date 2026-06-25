Elon Musk perd son statut de trillionnaire : les actions de SpaceX trahissent le milliardaire

·31·Technologie
Elon Musk perd son statut de trillionnaire : les actions de SpaceX trahissent le milliardaire

L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a perdu son statut de trillionnaire après un triomphe éphémère. Sa fortune avait atteint un niveau record suite à la mise en vente publique des actions de SpaceX, mais le changement de conjoncture du marché a considérablement affecté la situation financière du milliardaire. C'est ce qu'indique le site Techcrunch.com.

Selon les données du Bloomberg Billionaires Index, la fortune de Musk est actuellement estimée à quelques centaines de milliards de dollars. Bien que ce chiffre le maintienne comme la personne la plus riche de la planète, le statut tant attendu de « trillionnaire » est pour l'instant perdu. Si la volatilité des cours boursiers est courante pour les géants de la technologie, des fluctuations financières de cette ampleur suscitent un grand intérêt dans les cercles économiques mondiaux.

Ambitions spatiales et réalités financières

Après que SpaceX est devenue une société anonyme ouverte, Musk a réaffirmé dans son discours de victoire son intention d'emmener l'humanité sur la Lune, sur Mars et même au-delà du système solaire. Ses plans monumentaux pour la conquête de l'espace dépendent directement de sa fortune personnelle et de la capitalisation de ses entreprises. Cependant, les récentes baisses du marché boursier soulèvent des questions sur sa capacité à financer ces ambitions.

La vie privée du milliardaire et son rôle de père nombreux sont également sous les projecteurs. Musk parle constamment de la crise démographique, soulignant que l'humanité doit croître. Étant lui-même père de nombreux enfants, on note avec ironie que subvenir aux besoins d'une famille aussi nombreuse tout en gérant des projets colossaux n'est pas facile, même pour l'homme le plus riche du monde.

Perspectives d'avenir

Selon les experts, la fortune d'Elon Musk repose sur des actifs technologiques de pointe tels que Tesla et SpaceX. Cela signifie que sa valeur nette peut varier de plusieurs milliards de dollars chaque jour. Pour revenir au seuil du trillionnaire, la stabilité de la demande pour les voitures Tesla et le succès des projets de SpaceX seront déterminants.

L'activité de Musk intéresse également les passionnés de technologie ouzbekes, car son projet Starlink pourrait améliorer la qualité d'Internet dans la région à l'avenir. Pour l'instant, la communauté mondiale continue d'observer le prochain bond financier de Musk et attend de voir quand il redeviendra officiellement le premier représentant de la liste des trillionnaires.

Elon MuskSpaceXTeslaMilliardaireTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'ancien PDG d'Infosys lance une startup pour transformer le marché des services ITL'ancien PDG d'Infosys lance une startup pour transformer le marché des services ITAujourd'hui, 04:23Chute des actions Cerebras : pourquoi le géant de l'IA a-t-il effrayé les investisseurs ?Chute des actions Cerebras : pourquoi le géant de l'IA a-t-il effrayé les investisseurs ?Aujourd'hui, 03:51Le boom de l'IA propulse Micron au rang des géants technologiques mondiauxLe boom de l'IA propulse Micron au rang des géants technologiques mondiauxAujourd'hui, 03:23Google perd ses meilleurs experts en intelligence artificielleGoogle perd ses meilleurs experts en intelligence artificielleAujourd'hui, 02:59L'AI remplacera-t-elle les ingénieurs : une nouvelle étude révèle un résultat inattenduL'AI remplacera-t-elle les ingénieurs : une nouvelle étude révèle un résultat inattenduAujourd'hui, 02:54Nouvelle ère de la cybersécurité : liste des entreprises n'ayant pas adopté la technologie PasskeysNouvelle ère de la cybersécurité : liste des entreprises n'ayant pas adopté la technologie PasskeysAujourd'hui, 02:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois