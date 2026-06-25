Vinícius élu meilleur joueur pour la troisième fois consécutive

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil, Vinícius Junior, a été nommé meilleur joueur du match contre l'Écosse, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans ce match remporté 3-0 par le Brésil, l'ailier du Real Madrid a inscrit un doublé dès la première période. Son activité incessante a mis une pression considérable sur la défense écossaise et a joué un rôle crucial dans l'issue de la rencontre.

Les statistiques confirment la domination de Vinícius durant le match. Il a tenté 10 tirs au but et a réussi 25 de ses 30 passes, soit un taux de précision de 83 %.

De plus, le joueur brésilien a touché le ballon 13 fois dans la surface de réparation adverse, le chiffre le plus élevé parmi tous les joueurs des deux équipes.

Fait notable, Vinícius a été reconnu meilleur joueur d'un match avec la sélection brésilienne pour la troisième fois consécutive. Il avait précédemment remporté ce prix après le match nul 1-1 contre le Maroc et la victoire 3-0 contre Haïti.

Pour information, Vinícius Junior a marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 matchs disputés dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Il s'impose ainsi comme l'un des joueurs les plus brillants du tournoi.