Des tremblements de terre puissants et successifs provoquent la panique au Venezuela

Deux puissants tremblements de terre se sont produits successivement dans un court intervalle au Venezuela. Selon les informations, une secousse de magnitude 7,2 a d'abord été enregistrée, suivie seulement 39 secondes plus tard d'un séisme encore plus fort de magnitude 7,5.

Les fortes secousses ont été ressenties dans la capitale Caracas et dans d'autres grandes villes du pays, endommageant plusieurs bâtiments et infrastructures. Des rapports indiquent que des habitations et des bâtiments administratifs se sont effondrés dans certaines zones, avec des personnes piégées sous les décombres.

Les services de secours ont travaillé toute la nuit pour rechercher les disparus sous les décombres et porter assistance aux blessés. En raison de l'urgence, un régime spécial a été instauré dans les hôpitaux de Caracas et du personnel médical supplémentaire a été mobilisé.

Le nombre officiel de victimes et de blessés n'a pas encore été annoncé. Cependant, des informations préliminaires font état de décès et de dizaines de blessés dans certaines régions.

Selon les experts, il pourrait s'agir de l'un des séismes les plus puissants ayant frappé le Venezuela au cours du siècle dernier.