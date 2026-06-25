Alisher Qodirov critique vivement les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

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Alisher Qodirov critique vivement les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Le vice-président de la Chambre législative, Alisher Qodirov, a exprimé son opinion sur les derniers matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, critiquant le comportement des joueurs sur le terrain et la composition de l'équipe.

Selon lui, les membres de l'équipe nationale devraient avant tout jouer pour leur honneur et leur fierté. Qodirov a affirmé que les adversaires n'étaient pas nettement supérieurs en termes de qualité, mais que le manque de détermination était flagrant chez les joueurs ouzbeks.

L'homme politique a souligné la nécessité d'arrêter de s'appuyer sur les joueurs « méritants » pour former l'équipe et de donner plus de chances aux jeunes. Il a suggéré qu'une nouvelle équipe pourrait être bâtie autour de joueurs comme Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev et Behruz Asqarov.

Qodirov a également noté spécifiquement le manque d'un gardien de but qualifié au sein de l'équipe nationale.

Selon lui, plutôt que de viser de grands résultats à la Coupe d'Asie avec l'effectif actuel, il est plus important de préparer une équipe forte pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.

Alisher Qodirov a déclaré que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'est pas encore prête à rejoindre le rang des meilleures équipes d'Asie au niveau actuel.

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Nodirbek Razzokov
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