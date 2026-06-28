La plus grande tache solaire de 2024 est apparue : quel impact pour la Terre ?

La zone active la plus vaste observée depuis le début de l'année s'est formée à la surface du Soleil. Selon les spécialistes du laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, le groupe de taches solaires n° 4478 bat tous les records de 2024 en termes de taille. La surface de cette zone a atteint 1190 unités conditionnelles, ce qui est nettement supérieur à la zone n° 4366 observée en février, précédente leader. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Pour rappel, la zone record de février avait provoqué à l'époque une éruption extrêmement puissante de classe X8.1. Cet événement figure parmi les phénomènes solaires les plus actifs du XXIe siècle. La nouvelle zone 4478, malgré ses dimensions gigantesques, ne montre pour l'instant pas d'activité éruptive de haut niveau. Cependant, les scientifiques avertissent que ce calme pourrait être temporaire.

Accumulation d'énergie et risques attendus

Selon les analyses des experts, une quantité massive d'énergie s'accumule actuellement à l'intérieur de cette tache géante. Bien qu'il n'y ait pas de signes précis d'éruptions puissantes dans les prochaines heures, de petites éjections de plasma solaire ont déjà été enregistrées. Cela témoigne de processus dynamiques en cours dans les couches internes du Soleil.

D'après les premiers calculs, ces petits flux de plasma pourraient atteindre la magnétosphère terrestre les 30 juin et 1er juillet. Cela pourrait potentiellement provoquer des tempêtes magnétiques de faible ou moyenne intensité sur notre planète. Les spécialistes ouzbeks appellent les personnes souffrant de maladies chroniques et sensibles aux changements météorologiques à la prudence lors de tels phénomènes naturels.

Dans les deux prochains jours, cette zone active devrait presque certainement s'aligner sur la ligne Soleil-Terre. Dans ce cas, toute éruption puissante ou éjection de masse plasmatique survenant sur le Soleil serait dirigée directement vers la Terre. Une telle situation pourrait augmenter considérablement l'intensité des tempêtes géomagnétiques et leur impact sur les systèmes de communication et les réseaux énergétiques.

Actuellement, les observatoires astronomiques et les engins spatiaux du monde entier surveillent attentivement la zone 4478. Alors que le cycle d'activité solaire approche de son sommet, l'apparition de telles taches géantes est un phénomène attendu, mais leurs conséquences imprévisibles exigent une surveillance constante. Les scientifiques soulignent que la situation peut évoluer à tout moment.