Des robots-guides dotés d'IA pour les personnes malvoyantes entrent en service en Chine

·35·Technologie
Des robots-guides dotés d'IA pour les personnes malvoyantes entrent en service en Chine

L'évolution technologique continue de transformer radicalement les secteurs traditionnels. Dans la ville chinoise de Mianyang, les robots-guides Qiming Q2, spécialement conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes, ont officiellement commencé leurs démonstrations. Ces dispositifs innovants devraient à terme remplacer les chiens-guides spécialement dressés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle Qiming Q2 est équipé d'un ensemble de capteurs modernes, notamment un lidar (télémètre optique), une caméra de profondeur, une caméra RGB et des capteurs à ultrasons. Grâce à ces technologies, le robot surveille l'environnement à 360 degrés. Selon ixbt.com, le système est capable de détecter en quelques millisecondes les escaliers, les bouches d'égout ouvertes, les cônes de signalisation et autres obstacles.

Sécurité et navigation intelligente

Le robot reconnaît non seulement les obstacles fixes, mais aussi les piétons en mouvement et les véhicules. À l'approche de feux de circulation, d'escaliers ou de pentes, le système avertit l'utilisateur par des messages vocaux. Cela permet aux personnes malvoyantes de se déplacer de manière autonome et sécurisée en milieu urbain.

L'un des atouts majeurs de l'appareil est son modèle d'Intelligence Artificielle (AI) locale. Il suffit à l'utilisateur d'indiquer sa destination pour que le robot trace l'itinéraire optimal et commence l'accompagnement. L'absence de connexion internet requise renforce la sécurité des données et la réactivité.

Le Qiming Q2 peut se déplacer de manière fiable sur divers types de revêtements, notamment l'asphalte, les pavés, les pelouses et les terrains irréguliers. Il est également capable de monter et descendre des escaliers de manière autonome, ce qui est très utile dans les immeubles et les passages souterrains.

Fonctionnement autonome et recharge

Les capacités techniques du robot incluent :
  • Plus de 1,5 heure de fonctionnement continu sur une seule charge ;
  • Retour automatique à la station de charge lorsque la batterie est faible ;
  • Interface interactive contrôlée par commandes vocales ;
  • Système de balayage de l'environnement en temps réel.

Actuellement, une zone spéciale a été aménagée à Mianyang pour tester ces robots. Selon les experts, de tels assistants robotisés éliminent les complexités liées à l'entretien et au dressage des chiens-guides, facilitant ainsi l'intégration sociale des personnes malvoyantes.

Dans des pays en pleine transformation numérique, l'introduction future de technologies inclusives pourrait contribuer à rendre les infrastructures urbaines plus accessibles aux personnes en situation de handicap.

RobotiqueIntelligence ArtificielleChineTechnologieInnovation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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