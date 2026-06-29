Le marché des appareils de prise de notes par IA s'intensifie : la startup Pocket lève 11 millions de dollars

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Le marché des appareils de prise de notes par IA s'intensifie : la startup Pocket lève 11 millions de dollars

Avec le développement des technologies d'IA, la demande pour des gadgets facilitant les tâches quotidiennes augmente. En particulier, le marché des appareils capables d'enregistrer des réunions et des conversations pour les transcrire en texte a atteint une nouvelle étape. Soutenue par l'accélérateur Y Combinator, la startup Pocket a attiré l'attention des investisseurs grâce à sa solution compacte et abordable, réussissant à lever 11 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon TechCrunch, ce tour de table a vu la participation du fonds de capital-risque Accel, de Y Combinator et de Mati Staniszewski, fondateur d'ElevenLabs. Contrairement aux gadgets IA très médiatisés mais complexes à l'usage comme Rabbit ou Humane, le projet Pocket se distingue par sa volonté de résoudre un problème précis : l'enregistrement et l'analyse de haute qualité des réunions.

Design compact et fonctionnalités étendues

L'appareil Pocket est un petit disque de la taille d'une carte bancaire qui se fixe magnétiquement au dos d'un smartphone. Vendu 129 dollars, ce gadget permet aux utilisateurs d'enregistrer et de transcrire des réunions de manière illimitée. Surtout, aucune souscription mensuelle n'est requise pour les fonctions principales, ce qui le différencie de concurrents comme Plaud, Mobvoi et Anker.

Les données enregistrées via l'appareil sont traitées par une application mobile dédiée. Les utilisateurs peuvent générer des résumés de réunions grâce à l'IA, poser des questions à un assistant IA, créer des mind maps et convertir le texte en divers modèles. Depuis son lancement l'année dernière, l'entreprise a déjà vendu plus de 130 000 unités.

L'importance des interactions hors ligne

Akshay Narisetti, l'un des fondateurs de Pocket, souligne que la plupart des services de prise de notes sont conçus pour les échanges en ligne, alors qu'une grande partie des interactions réelles se déroulent hors ligne. Pour qu'une IA fonctionne efficacement, elle a besoin de plus de contexte, souvent généré lors de conversations en face à face. C'est pourquoi le gadget est activement utilisé par des avocats, des médecins, des agents commerciaux et des étudiants.

L'entreprise propose également plusieurs avantages pour les clients professionnels. Le système Pocket est intégré aux services suivants :

  • Google Calendar et OneDrive
  • Google Drive et Obsidian
  • des plateformes d'IA comme Claude et Cursor
Selon Cecilia Wang, associée chez Accel, de tels appareils permettent aux gens de se concentrer sur leur interlocuteur plutôt que sur la prise de notes. Les informations et idées collectées ne restent pas dispersées, mais sont stockées dans une base centralisée unique. Cela est très précieux pour la productivité professionnelle et personnelle à long terme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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