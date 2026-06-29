Flipper Devices présente Busy Bar, un gadget pour booster la productivité

Le créateur du Flipper Zero, populaire auprès des hackers et des passionnés de technologie — la société londonienne Flipper Devices — a légèrement pivoté en dévoilant le nouveau gadget Busy Bar. Cet appareil est conçu pour améliorer la productivité de l'utilisateur, optimiser la gestion du temps et informer l'entourage de son état de disponibilité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Visuellement, le Busy Bar ressemble à une horloge de bureau équipée de divers boutons et molettes. La face avant dispose d'un écran à matrice LED de 72x16 pixels, prenant en charge 16 millions de couleurs avec une luminosité de 400 nits. Grâce à un capteur spécial, la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement à l'environnement. Le panneau arrière comprend un écran monochrome supplémentaire affichant l'état, le minuteur et le niveau de batterie.

Spécifications techniques et fonctionnalités

L'appareil ne se contente pas de fournir des informations visuelles, il peut également émettre des notifications et des sons personnalisés via un petit haut-parleur latéral. Le dessus comporte un bouton de sélection de mode, un bouton start/stop et une molette rotative pour naviguer dans les menus. Le Busy Bar offre une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et USB, avec une batterie de 3250 mAh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie en mode actif et jusqu'à deux semaines en veille.

La fonction principale du gadget est d'indiquer le niveau d'occupation de l'utilisateur. Par exemple, les employés en télétravail peuvent signaler aux personnes chez elles qu'ils sont occupés par une tâche importante via cet écran. De plus, l'appareil permet de configurer des minuteurs Pomodoro populaires pour accroître la productivité et dispose d'une fonction de blocage des applications distrayantes.

Système de maison intelligente et logiciel

Selon ixbt.com, le Busy Bar est certifié Matter. Cela signifie qu'il peut s'intégrer aux appareils de maison intelligente des écosystèmes Amazon, Apple et Google. Les utilisateurs peuvent automatiser d'autres appareils connectés en fonction de l'état du gadget. Par exemple, lors d'une visioconférence, grâce à l'intégration macOS, l'appareil passe automatiquement en mode "On Call" et désactive les notifications.

Pour les développeurs, le Busy Bar est livré avec un firmware open source. Les programmeurs peuvent créer leurs propres widgets via des bibliothèques Python et TypeScript, ainsi que via HTTP API et MQTT. L'entreprise prévoit de lancer des applications pour iOS, Android et macOS, tandis que la version Windows arrivera un peu plus tard.

Les ventes du Busy Bar devraient débuter le 14 juillet. Les 3 000 premiers acheteurs pourront acquérir le gadget pour 199 dollars, après quoi son prix officiel sera de 249 dollars. Flipper Devices a l'intention de commercialiser ultérieurement des accessoires tels que des supports muraux et des protections d'écran.