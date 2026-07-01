Le prix de la PlayStation 6 pourrait être bien plus élevé que prévu : coût de revient proche de 1000 dollars

La console de jeux de nouvelle génération développée par la corporation japonaise Sony, la PlayStation 6, pourrait représenter un défi financier inattendu pour les utilisateurs. Selon les dernières informations, le prix des composants a fortement augmenté, ce qui devrait avoir un impact direct sur le prix de vente final de la console. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

S'appuyant sur les données de l'insider reconnu Kepler_L2, ixbt.com rapporte que le coût total des composants nécessaires à la PlayStation 6 a augmenté d'environ 200 dollars récemment. Selon les calculs actuels, le matériel seul coûte presque 1000 dollars à Sony. Ce chiffre est nettement supérieur au prix de la PlayStation 5 et même du modèle PS5 Pro récemment présenté.

Changements dans la stratégie de Sony

Habituellement, sur le marché des consoles de jeux, les fabricants vendent les appareils de nouvelle génération à perte au début et réalisent leurs principaux profits via les jeux et les abonnements. Cependant, la direction de Sony semble avoir décidé de ne pas prendre un tel risque cette fois-ci. Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre l'équipement avec une perte importante.

L'entreprise a déjà commencé à augmenter légèrement les prix sur les marchés hors du Japon. Selon les analystes, si le prix des composants continue de croître, la PlayStation 6 apparaîtra sur le marché comme un produit premium bien plus cher que les modèles précédents. Cela pourrait rendre la transition vers les nouvelles technologies un peu plus difficile pour les passionnés de jeux.

Cette nouvelle est également importante pour le marché ouzbek. Dans notre pays, les consoles PlayStation sont largement vendues via des revendeurs officiels et non officiels. Si le prix mondial avoisine les 1000 dollars, il n'est pas difficile d'imaginer que le prix de la PlayStation 6 dans les boutiques locales sera bien plus élevé, compte tenu des frais de douane et de logistique.

Complexité technologique et coût de revient

L'augmentation du prix des composants est liée à plusieurs facteurs :

L'augmentation des coûts de production des semi-conducteurs et des CPU ;

La complexité des puces graphiques de nouvelle génération fournies par AMD ;

L'impact de la logistique et de l'inflation mondiale.

Sony surveille actuellement de près la situation du marché et analyse sa politique tarifaire. Le plus important pour l'entreprise est de pouvoir expliquer que les capacités technologiques et la nouvelle expérience de jeu proposées aux consommateurs justifient ce prix élevé. Néanmoins, le fait que les ventes de la PS5 se déroulent comme prévu donne à l'entreprise une certaine confiance pour augmenter les prix.

Il convient de noter que l'insider Kepler_L2 avait précédemment publié en premier des informations précises sur les processeurs AMD et les spécifications techniques du modèle PS5 Slim. Par conséquent, ses prévisions sur le coût de revient de la PlayStation 6 sont prises au sérieux par les experts.