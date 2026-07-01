La nouvelle Constitution entre en vigueur au Kazakhstan : le système de pouvoir se transforme

Le 1er juillet, le Kazakhstan a entamé un processus de renouvellement à grande échelle de son système de gouvernance publique. Lors d'une session conjointe des chambres du Parlement, le président Kassym-Jomart Tokaïev a qualifié ces changements de « révision capitale » de l'ensemble du système étatique kazakh.

La nouvelle Constitution, tout en maintenant le régime présidentiel, modifie la structure du Parlement, la responsabilité du gouvernement et les relations entre les institutions de l'État.

Tokaïev a déclaré qu'une nouvelle ère de gouvernance publique a commencé.

Kassym-Jomart Tokaïev a souligné que l'indépendance et la souveraineté du pays restent le fondement principal des réformes en cours.

Le chef de l'État a indiqué que l'objectif principal des réformes est d'accroître l'efficacité de la gestion, de réduire la bureaucratie excessive et de renforcer la responsabilité des organes étatiques envers la société.

« Nous avons prévu de réviser en profondeur tout l'édifice de l'État kazakh, ses fondations et ses piliers principaux », a déclaré Tokaïev.

Le président a annoncé que le nouveau système politique fonctionnerait sur le principe d'un « président fort, un Qurultay influent, un gouvernement responsable ».

Le régime présidentiel sera maintenu.

Même après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le Kazakhstan restera un État à régime présidentiel.

Le président est le garant fondamental de la Constitution, de l'indépendance du pays, de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple. Le chef de l'État est également :

le haut fonctionnaire et le commandant en chef suprême ;

définit les orientations principales de la politique intérieure et étrangère ;

représente le Kazakhstan sur la scène internationale ;

nomme les chefs des organes chargés de l'application des lois.

Selon Astana, les réformes ne visent pas à affaiblir l'institution présidentielle, mais à répartir plus clairement les pouvoirs et les responsabilités entre les organismes d'État.

Le Qurultay remplace le Parlement bicaméral.

L'un des changements majeurs des réformes est l'abandon du Parlement bicaméral. À la place du Sénat et du Majilis, un organe législatif unique sera créé : le Qurultay monocaméral.

Le nouveau Parlement sera composé de 145 députés. Il est prévu qu'ils soient élus sur la base de listes de partis.

Tokaïev a souligné que le Qurultay doit se débarrasser des procédures bureaucratiques excessives, adopter les lois plus rapidement et avec plus de qualité, et établir un contrôle efficace sur les activités du gouvernement.

Le dirigeant kazakh a annoncé que les élections au nouveau Parlement auront lieu en août 2026. Il a déclaré qu'il signerait le décret de convocation des élections dès l'entrée en vigueur de la Constitution.

Le poste de vice-président est introduit.

Dans la nouvelle Loi fondamentale, l'un des changements politiques importants pour le Kazakhstan est la réintroduction du poste de vice-président.

Ce poste avait été aboli au Kazakhstan en 1996. Dans le nouveau système, le vice-président est nommé par le chef de l'État et peut jouer un rôle clé dans la succession présidentielle.

Selon l'analyse de Reuters, l'émergence de l'institution de vice-président pourrait façonner un mécanisme de transfert de pouvoir vers un futur président. Le mandat présidentiel unique de sept ans de Tokaïev se termine en 2029.

87 % des électeurs ont soutenu le projet lors du référendum.

La nouvelle Constitution du Kazakhstan a été approuvée lors d'un référendum national tenu le 15 mars 2026.

Selon les résultats officiels de la Commission électorale centrale :

le taux de participation a été de 73,12 % ;

87,15 % des votants ont soutenu la nouvelle Constitution ;

près de 10 % des participants ont voté contre.

Le nouveau document prévoit la réorganisation du Parlement, l'introduction du poste de vice-président et la mise à jour de la répartition des pouvoirs entre les institutions étatiques.

Les réformes font l'objet d'évaluations diverses.

Les autorités kazakhes considèrent la nouvelle Constitution comme une étape historique visant à moderniser la gouvernance publique et à accroître l'efficacité du système politique.

Cependant, certains analystes politiques soulignent que le fait que le vice-président soit nommé par le président lui-même et que les larges pouvoirs du chef de l'État soient maintenus pourrait renforcer davantage l'influence du pouvoir exécutif.

Tokaïev a rejeté les spéculations sur un plan de transfert anticipé du pouvoir et a déclaré que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2029.

La nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 1er juillet, constitue l'un des changements les plus importants du système politique kazakh. La manière dont ces réformes fonctionneront en pratique et l'efficacité du contrôle du nouveau Qurultay sur le gouvernement seront clarifiées après les élections d'août.