Révolution énergétique : Realta Fusion obtient du courant direct via la fusion nucléaire

·5·Technologie
Révolution énergétique : Realta Fusion obtient du courant direct via la fusion nucléaire

Un pas de géant tant attendu a été franchi dans le monde de l'énergie : la startup américaine Realta Fusion a réussi à convertir l'énergie issue d'une réaction de fusion nucléaire directement en courant électrique, sans passer par l'étape thermique traditionnelle. Cette technologie devrait augmenter considérablement l'efficacité de la production d'électricité et mettre fin à la crise énergétique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Basée dans le Wisconsin, l'entreprise a réussi, lors d'une expérience menée le 19 juin, à allumer plusieurs ampoules grâce à l'énergie extraite du plasma via un dispositif nommé WHAM. Selon TechCrunch, Realta Fusion est la première entreprise privée au monde à faire une démonstration publique d'un tel résultat. Cet exploit prouve que la fusion nucléaire peut être une source d'électricité directe et non seulement de chaleur.

Abandon des turbines et haute efficacité

Actuellement, toutes les centrales nucléaires et thermiques fonctionnent sur le même principe : le combustible chauffe l'eau, la vapeur produite fait tourner une turbine et un générateur produit le courant. Cependant, une grande partie de l'énergie est perdue dans ce processus. Par exemple, l'efficacité des centrales nucléaires modernes n'est que d'environ 33 %. Avec la méthode proposée par Realta Fusion, ce chiffre pourrait atteindre 90 %.

Selon le fondateur Kieran Furlong, ils capturent directement l'énergie des noyaux d'hélium chargés (particules alpha) produits par la réaction de fusion. Ce processus fonctionne comme un « volant électrique » : une partie du courant obtenu est redirigée pour chauffer le plasma dans le réacteur, et le reste est transmis aux consommateurs.

Perspectives commerciales et plans futurs

Le problème majeur dans le domaine de l'énergie de fusion est que l'énergie dépensée pour maintenir la réaction est souvent supérieure à l'énergie produite. La méthode de conversion directe utilisée par Realta Fusion aide à surmonter cet obstacle. Selon les calculs, cette technologie permettrait d'augmenter la puissance globale des centrales commerciales de 20 à 30 %.

Il convient de noter que Realta Fusion n'est pas la seule à travailler dans cette direction. La startup Helion, soutenue par Sam Altman, prévoit également d'extraire l'énergie directement de ses réacteurs, mais elle n'a pas encore fait de démonstration publique de ses résultats. Cela place Realta Fusion en tête de la course.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, dont les besoins en ressources énergétiques augmentent, de telles technologies pourraient revêtir une importance stratégique à l'avenir. Si la fusion nucléaire atteint le stade commercial, elle deviendra une source d'énergie propre, infinie et sûre. Pour l'instant, les scientifiques travaillent à porter ce succès de laboratoire à l'échelle industrielle.

Realta FusionFusion NucléaireÉnergieTechnologieWHAM
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le prix de la PlayStation 6 pourrait être bien plus élevé que prévu : coût de revient proche de 1000 dollarsLe prix de la PlayStation 6 pourrait être bien plus élevé que prévu : coût de revient proche de 1000 dollarsAujourd'hui, 00:29Google présente Nano Banana 2 Lite, un modèle générant des images en quelques secondesGoogle présente Nano Banana 2 Lite, un modèle générant des images en quelques secondesAujourd'hui, 00:23Nouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacitésNouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacitésHier, 23:59Première centrale nucléaire de Turquie : date de mise en service du projet Akkuyu révéléePremière centrale nucléaire de Turquie : date de mise en service du projet Akkuyu révéléeHier, 23:58Etched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollarsEtched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollarsHier, 23:25Anthropic présente Claude Sonnet 5 : les agents AI deviennent plus abordablesAnthropic présente Claude Sonnet 5 : les agents AI deviennent plus abordablesHier, 23:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct