Un pas de géant tant attendu a été franchi dans le monde de l'énergie : la startup américaine Realta Fusion a réussi à convertir l'énergie issue d'une réaction de fusion nucléaire directement en courant électrique, sans passer par l'étape thermique traditionnelle. Cette technologie devrait augmenter considérablement l'efficacité de la production d'électricité et mettre fin à la crise énergétique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Basée dans le Wisconsin, l'entreprise a réussi, lors d'une expérience menée le 19 juin, à allumer plusieurs ampoules grâce à l'énergie extraite du plasma via un dispositif nommé WHAM. Selon TechCrunch, Realta Fusion est la première entreprise privée au monde à faire une démonstration publique d'un tel résultat. Cet exploit prouve que la fusion nucléaire peut être une source d'électricité directe et non seulement de chaleur.

Abandon des turbines et haute efficacité

Actuellement, toutes les centrales nucléaires et thermiques fonctionnent sur le même principe : le combustible chauffe l'eau, la vapeur produite fait tourner une turbine et un générateur produit le courant. Cependant, une grande partie de l'énergie est perdue dans ce processus. Par exemple, l'efficacité des centrales nucléaires modernes n'est que d'environ 33 %. Avec la méthode proposée par Realta Fusion, ce chiffre pourrait atteindre 90 %.

Selon le fondateur Kieran Furlong, ils capturent directement l'énergie des noyaux d'hélium chargés (particules alpha) produits par la réaction de fusion. Ce processus fonctionne comme un « volant électrique » : une partie du courant obtenu est redirigée pour chauffer le plasma dans le réacteur, et le reste est transmis aux consommateurs.

Perspectives commerciales et plans futurs

Le problème majeur dans le domaine de l'énergie de fusion est que l'énergie dépensée pour maintenir la réaction est souvent supérieure à l'énergie produite. La méthode de conversion directe utilisée par Realta Fusion aide à surmonter cet obstacle. Selon les calculs, cette technologie permettrait d'augmenter la puissance globale des centrales commerciales de 20 à 30 %.

Il convient de noter que Realta Fusion n'est pas la seule à travailler dans cette direction. La startup Helion, soutenue par Sam Altman, prévoit également d'extraire l'énergie directement de ses réacteurs, mais elle n'a pas encore fait de démonstration publique de ses résultats. Cela place Realta Fusion en tête de la course.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, dont les besoins en ressources énergétiques augmentent, de telles technologies pourraient revêtir une importance stratégique à l'avenir. Si la fusion nucléaire atteint le stade commercial, elle deviendra une source d'énergie propre, infinie et sûre. Pour l'instant, les scientifiques travaillent à porter ce succès de laboratoire à l'échelle industrielle.