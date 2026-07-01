Google présente Nano Banana 2 Lite, un modèle générant des images en quelques secondes

La course à l'intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. Google a officiellement annoncé Nano Banana 2 Lite, son modèle spécialisé dans la création d'images et de vidéos. Cette nouvelle version se distingue par une vitesse d'exécution nettement supérieure et un coût réduit par rapport aux générations précédentes. Cette étape vise à renforcer la position du géant technologique sur le marché de la création de contenu visuel. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations fournies par l'entreprise, le modèle Nano Banana 2 Lite fonctionne avec une faible latence et ne prend que quatre secondes pour générer une image. Cette caractéristique devrait être idéale pour les professionnels et les designers travaillant avec de gros volumes de matériaux visuels. Selon iXbt.com, le prix du modèle est également très attractif pour les utilisateurs : seulement 0,034 dollar pour la création de 1 000 images.

L'alliance de la vitesse et de l'efficacité

Le nouveau modèle succède au Nano Banana basé sur Gemini 3.1 Flash de l'année dernière, ainsi qu'à la version Nano Banana 2 sortie en février dernier. Alors que le modèle Nano Banana 2 était décrit comme une « main-d'œuvre universelle », la version Lite est optimisée pour une vitesse élevée et des flux de travail volumineux. Parallèlement, Google continue de proposer le modèle Nano Banana Pro, plus coûteux, destiné aux tâches complexes.

Malgré les réticences des consommateurs face au contenu généré par AI, les grandes corporations technologiques continuent d'investir des milliards de dollars dans ce domaine. Google promeut ses modèles principalement comme des outils pratiques pour aider le secteur de la publicité. Cependant, le rapprochement de l'AI avec l'industrie cinématographique d'Hollywood suscite de sérieuses inquiétudes au sein de la communauté créative.

En particulier, le contrat de 75 millions de dollars signé par Google avec le célèbre studio A24 a été vivement critiqué par les fans et les cinéastes. Néanmoins, Nano Banana 2 Lite est déjà disponible via Google AI Studio, Gemini API et Gemini Enterprise Agent Platform. L'entreprise qualifie désormais l'ancien modèle Nano Banana de « legacy » et recommande de le remplacer par la nouvelle version.

Nouvelles opportunités dans la création de contenu vidéo

Parallèlement au nouveau modèle, Google a présenté au grand public le modèle Gemini Omni Flash. Ce système est orienté vers la création de contenu vidéo, avec un coût de 0,10 dollar par seconde de vidéo générée. De plus, l'entreprise a fait la démonstration d'une nouvelle application démo nommée Omni Product Studio, capable de transformer des images statiques en « vidéos d'e-commerce cinématographiques ».

Google souligne dans son blog que le travail avec les médias génératifs nécessite une exploration créative constante. Grâce aux nouveaux modèles, les développeurs pourront créer une expérience multimédia complète, de la génération d'images au montage vidéo. Cela ouvre également de nouvelles opportunités technologiques abordables et rapides pour les professionnels du marketing numérique et de la création de contenu en Ouzbékistan.