Lamine Yamal : « Je suis le numéro 10 du FC Barcelone, je n'ai pas peur de la pression »

La jeune étoile de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Lamine Yamal, s'est exprimé sur sa condition physique et l'immense responsabilité qui pèse sur lui dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de 19 ans a souligné que le fait de porter le mythique numéro 10 dans son club et d'être l'un des leaders de la sélection lui donne une force supplémentaire. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à Tiempo de Juego, Yamal a déclaré être conscient des attentes élevées des supporters. Selon lui, dans le football moderne, les joueurs offensifs les plus spectaculaires attirent toujours une attention particulière. « Je comprends que les gens attendent des résultats du joueur qui apporte le plus de plaisir. Pedri et Rodri sont des joueurs fantastiques, mais la pression sur moi est différente — je suis le numéro 10 du FC Barcelone, je suis un ailier. Cette pression me ravit », a déclaré le joueur.

Condition physique et préparation pour les play-offs

Ayant commencé le tournoi avec une légère blessure, Yamal a été utilisé avec prudence lors de la phase de groupes. Cependant, avant le début des play-offs, il a annoncé être pleinement rétabli. Selon Goal.com, le joueur se sent désormais beaucoup mieux et est capable de jouer 90 minutes si l'entraîneur le décide.

« Je me sens très bien et je m'entraîne avec beaucoup d'enthousiasme. Mon état actuel est autour de 80-90 % et ce chiffre ne fait que s'améliorer. Je suis prêt à jouer tout le match sur le terrain. Bien sûr, la décision finale revient à l'entraîneur, je lui communiquerai mon état », a ajouté Lamine Yamal.

Bien que l'équipe nationale d'Espagne soit arrivée au tournoi comme l'un des favoris, son jeu est évalué différemment par les critiques. Selon Yamal, à ce stade, gagner est plus important que de jouer joliment. Il a souligné qu'il préfère obtenir un résultat plutôt que de perdre après avoir produit un beau jeu, comme cela est arrivé souvent avec le FC Barcelone.

Le jeune attaquant, qui a marqué son premier but en Coupe du Monde, a confié que ce sentiment était unique. Selon lui, défendre les couleurs de son pays et inscrire son nom dans le tournoi le plus prestigieux au monde a été l'un des moments les plus heureux de sa carrière.

Il est à noter que Yamal se distingue par son caractère calme. « Je ne suis jamais excessivement nerveux et je ne pleure pas. Je n'ai versé des larmes que lorsque je me suis blessé ou quand j'ai vu ma mère pleurer. Même si nous gagnons la Coupe du Monde, je ne pense pas que je pleurerai, c'est impossible pour moi », a conclu le membre de la sélection espagnole.