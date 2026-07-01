Compositions annoncées pour le match France-Suède

Le match crucial entre les équipes nationales de France et de Suède est sur le point de débuter dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre, qui se déroulera au stade de New York/New Jersey, débutera le 1er juillet à 02h00, heure de Tachkent. L'équipe gagnante affrontera le Paraguay en quarts de finale.

La France aligne une ligne d'attaque étoilée

Le sélectionneur français a intégré presque tous ses joueurs cadres dans le onze de départ pour ce match éliminatoire important.

L'attaque sera animée par Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise et Bradley Barcola. En défense centrale, le duo William Saliba et Dayot Upamecano est aligné.

Les « Bleus » sont considérés comme l'un des principaux favoris de ce Mondial. Les points forts de la France sont la vitesse élevée, la qualité individuelle et un large choix offensif.

La Suède fait confiance à Isak et Gyokeresh

L'équipe nationale suédoise aligne également une composition offensive. Alexander Isak et Viktor Gyokeresh évolueront sur la ligne de front des Scandinaves.

Anthony Elanga pourrait poser problème à la défense adverse grâce à sa vitesse sur l'aile. Au milieu de terrain, Lucas Bergvall et Yasin Ayari tenteront de diriger le jeu.

Ce match sera un test très difficile pour la Suède. Cependant, les contre-attaques rapides et les forwards puissants de l'équipe pourraient représenter un danger sérieux pour la défense française.

Coupe du Monde 2026. 1/8 de finale

France — Suède

Heure de début : 02:00, heure de Tachkent.

France : Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.

Suède : Setterstrom, Lagerbylke, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.

La France est favorite en termes d'effectif et de talent individuel. Cependant, en phase éliminatoire, une seule erreur peut mettre fin au parcours d'une équipe au Mondial. Les supporters peuvent donc s'attendre à un match intense et riche en attaques.