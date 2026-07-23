Le marché de la mémoire se divise : la pénurie de NAND prendra fin en 2027, tandis que la crise de la DRAM durera plus longtemps

Une situation complexe émerge sur le marché mondial des technologies, concernant les dispositifs de stockage et la mémoire vive. Selon le dernier rapport de l'agence d'analyse TrendForce, la pénurie sur le marché de la mémoire flash de type NAND devrait prendre fin au second semestre 2027. Cela indique que la hausse des prix et les perturbations de l'approvisionnement observées ces dernières années devraient se stabiliser dans les années à venir. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions des analystes, jusqu'à fin 2026, l'écart entre l'offre et la demande sur le marché de la mémoire NAND représentera un déficit compris entre 4 % et 6 %. Par conséquent, aucune baisse significative des prix des SSD et autres dispositifs de mémoire flash n'est attendue dans un avenir proche. Pour les consommateurs, cette nouvelle signifie qu'il faut rester prudent concernant les achats pour le moment.

Augmentation des capacités de production et situation du marché

La raison principale de l'amélioration de la situation sur le marché est l'expansion de la production de plaquettes de silicium par des géants tels que Samsung , SK Hynix et Micron. Grâce à la modernisation des processus technologiques et à la mise en service de nouvelles usines, le volume de l'offre atteindra enfin le niveau de la demande d'ici 2027. Selon iXBT.com, la faiblesse de la demande des consommateurs joue également un rôle dans ce processus.

En raison des prix élevés, de nombreux utilisateurs retardent leurs projets de mise à niveau de leurs appareils. Comme les gens continuent d'utiliser leurs dispositifs de stockage existants, la pression sur le marché a légèrement diminué. Cependant, les perspectives positives du segment NAND ne s'appliquent pas au marché de la DRAM (mémoire vive).

Prévisions inquiétantes sur le marché de la DRAM

Dans le segment de la mémoire vive, la situation devrait être beaucoup plus difficile. Le président du conseil d'administration d'ADATA a averti que la pénurie de DRAM pourrait persister pendant toute une décennie. La raison principale invoquée est la demande croissante pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle (AI). ChatGPT et d'autres grands modèles de langage nécessitent d'énormes quantités de mémoire vive.

La direction de SK Hynix partage cet avis et estime que la crise de la mémoire vive pourrait durer jusqu'en 2030. Cela signifie que les modules de mémoire vive nécessaires aux ordinateurs, serveurs et smartphones pourraient rester chers et rares pendant longtemps.

Ces tendances affectent également directement le marché local. Bien que le prix des SSD puisse baisser à l'avenir, le coût des ordinateurs portables et des systèmes serveurs dotés d'une mémoire vive puissante restera élevé. Il est conseillé aux entreprises locales et aux utilisateurs planifiant des mises à niveau technologiques de prendre en compte ces prévisions mondiales.