Guerre commerciale à un nouveau stade : Trump limite les importations du Canada et impose des droits de douane de 50 %

La confrontation commerciale entre les deux grands partenaires économiques d'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, a pris une tournure critique. Mardi, le président américain Donald Trump a signé une série de nouveaux décrets interdisant totalement l'importation depuis le Canada de motos, cyclomoteurs, bières alcoolisées et sans alcool, vins, spiritueux et plusieurs matières premières alimentaires. De plus, Washington impose à partir du 15 septembre des droits de douane supplémentaires de 50 % sur de nombreux produits industriels et de consommation canadiens, et a ordonné l'exclusion totale du pays voisin du système de marchés publics américain, qui dépasse les 50 milliards de dollars par an. Pourquoi la Maison Blanche a-t-elle adopté des mesures aussi radicales, qu'est-ce qui figure d'autre sur la « liste noire » de Trump, et quel coup le Canada avait-il porté aux États-Unis auparavant ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la date exacte d'entrée en vigueur de l'embargo, les produits inattendus exemptés de droits et tous les détails sur l'avenir de cette guerre commerciale bilatérale.

Embargo total et droits de 50 % : Produits sous embargo

Selon le document officiel publié sur le site de la Maison Blanche, le marché américain se ferme à plusieurs produits canadiens populaires :

Motos et cyclomoteurs : L'importation sur le territoire américain de motos et cyclomoteurs d'une cylindrée supérieure à 800 cm³ est interdite ;

Boissons alcoolisées et non alcoolisées : La liste d'interdiction comprend la bière ordinaire et sans alcool, le cidre de pomme, les vins et tous types de spiritueux ;

Matières premières alimentaires : Le lactosérum, le sucre de canne et la mélasse sont également soumis à un embargo total ;

Nouveaux droits de 50 % à partir du 15 septembre : L'administration présidentielle a fixé des droits de douane supplémentaires de 50 % sur le fromage, l'acier, l'aluminium, le papier, les meubles, les luminaires et plusieurs autres produits industriels importés du Canada ;

La menace sur les automobiles persiste : Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le projet de Trump d'imposer également des droits de 50 % sur les voitures particulières et les camions canadiens reste en vigueur.

« Notre décision radicale est une réponse directe et précise aux nouveaux droits injustifiés imposés par le Canada contre les exportations américaines », a souligné le porte-parole de la Maison Blanche.

Un coup de 50 milliards de dollars et les droits de 20 milliards du Canada

La confrontation économique entre les deux pays s'est intensifiée après l'arrêt des négociations :

Exclusion des marchés publics : Sur sa page Truth Social, Trump a ordonné à la General Services Administration (GSA) d'exclure totalement les produits canadiens du système de marchés publics américain, qui représente plus de 50 milliards de dollars par an ;

La mesure de rétorsion du Canada : Mardi, le gouvernement canadien a mis en vigueur ses propres droits de douane sur environ 20 milliards de dollars de produits importés des États-Unis ;

629 positions tarifaires : Le Canada a imposé des droits allant de 25 % à 50 % sur 629 types de produits américains, incluant l'électroménager, l'électronique, les métaux et les vêtements ;

Échec des négociations : Le conflit entre les deux alliés a débuté le 21 août de cette année avec le retrait officiel du Canada des négociations commerciales.

Produits inattendus exemptés de droits

La question la plus importante pour de nombreux analystes et représentants d'entreprises est de savoir quand les restrictions entreront pleinement en vigueur et quelles sont les corrections apportées par la Maison Blanche. La conclusion la plus importante est que, l'embargo strict imposé sur les marchandises importées du Canada entrera officiellement en vigueur le 29 septembre 2026 à 00h01, heure de l'Est. Cependant, la Maison Blanche a également apporté certaines « corrections » aux droits actuels. Conformément à l'annexe du document, en tenant compte des besoins du marché intérieur, les droits de 50 % précédemment établis pour le sel, le papier toilette, les housses de couette et les pièces de pêche ont été officiellement annulés. Trump a souligné que tant que le Canada ne rétablira pas un traitement équitable envers les agriculteurs et les entreprises américaines, les restrictions commerciales pourraient encore s'étendre.

Selon vous, quel sera l'impact de cette guerre commerciale sans précédent entre les États-Unis et le Canada sur l'économie mondiale et les prix ? Les interdictions strictes et les droits de 50 % imposés par Donald Trump sur le pays voisin sont-ils justifiés ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse économique internationale importante avec vos proches et collègues !