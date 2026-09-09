Xiaomi présente trois nouvelles batteries externes

La marque Xiaomi a dévoilé trois nouvelles batteries externes conçues pour divers scénarios d'utilisation. Selon Ixbt.com, cette gamme comprend des modèles ultra-fins et ultra-puissants, visant à répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs d'appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Les caractéristiques des nouveaux appareils varient, permettant à chaque utilisateur de choisir l'option qui lui convient. Xiaomi s'efforce d'assurer une charge rapide et une commodité grâce aux technologies modernes.

Modèles ultra-fins et magnétiques

L'UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W est le représentant le plus compact de la gamme. Il mesure seulement 6 millimètres d'épaisseur pour un poids de 98 grammes. Malgré cela, cet appareil dispose d'une capacité de 5000 mAh, prend en charge la charge sans fil magnétique jusqu'à 15 W et la charge filaire via USB-C jusqu'à 22,5 W.

Cette petite batterie permet de charger deux appareils simultanément, en mode filaire et sans fil. Pour ceux qui recherchent une capacité plus élevée, Xiaomi a présenté le Magnetic Power Bank 10000 45W. Ce gadget est équipé d'une batterie de 10 000 mAh, de la charge sans fil Qi 2.2 jusqu'à 25 W et d'un système de fixation magnétique d'une force de 13 N.

Ce modèle de capacité moyenne intègre un câble USB-C, avec une puissance maximale en mode filaire atteignant 45 W. Il prend également en charge les protocoles QC 2.0, PD et PPS, et sera disponible en noir et blanc.

La nouveauté phare de 165 W

La star de la présentation est le modèle Xiaomi Power Bank 20000 165W. La puissance totale cumulée de cette batterie est de 165 W. Le premier port USB-C délivre jusqu'à 120 W, le second jusqu'à 45 W, et le câble USB-C intégré prend également en charge 120 W.

En plus des spécifications techniques, ce modèle est doté d'un port USB-A et d'un écran intelligent couleur. Cet écran affiche le niveau de charge, l'état de charge, le temps restant estimé, ainsi que des alertes sur le faible courant et les dysfonctionnements.