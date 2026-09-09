Fuite du dollar et record historique de l'or : la Chine vend des obligations américaines et achète de l'or

Des changements géopolitiques majeurs, susceptibles de porter un coup sérieux à l'hégémonie du dollar sur le marché financier mondial, sont en cours. La Chine, deuxième économie mondiale, réduit systématiquement sa part d'obligations du Trésor américain (dette publique), ramenant cet indicateur à son niveau historique de 2001. Parallèlement, malgré la flambée des prix de l'or sur les marchés internationaux, Pékin continue d'accumuler des réserves de métaux précieux à un rythme sans précédent. Les statistiques financières officielles publiées le 7 septembre ont surpris même les analystes internationaux les plus chevronnés. Pourquoi la Chine abandonne-t-elle les titres de créance américains, combien d'or a été acheté en un mois et comment ce processus reproduit-il le scénario utilisé par la Russie ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la série ininterrompue de 22 mois de la Banque populaire de Chine, son record et toutes les conséquences possibles pour le marché mondial des devises.

Achat record en août : malgré la hausse des prix, l'achat d'or ne s'est pas arrêté

Les efforts de la Chine pour dédollariser et diversifier ses réserves ont atteint un nouveau sommet :

650 000 onces en un mois : Selon les statistiques officielles publiées le 7 septembre, la Banque populaire de Chine a réussi à augmenter ses réserves d'or de 650 000 onces en août dernier ;

Un record absolu depuis 2023 : L'achat d'une telle quantité de métal précieux en un mois est devenu le niveau le plus élevé pour le pays au cours des trois dernières années ;

Indifférence à la hausse des prix : Malgré la hausse record du prix de l'or sur les bourses internationales, Pékin accélère activement sa politique d'accumulation, indépendamment des coûts financiers ;

Série ininterrompue de 22 mois : Avec cet achat, la Banque centrale de Chine continue d'acheter de l'or de manière régulière et ininterrompue depuis 22 mois consécutifs.

« La Chine suit la voie financière éprouvée de la Russie, qui a abandonné les obligations de dette américaines pendant longtemps pour accumuler de l'or à la place », notent les observateurs du secteur.

Retour à la période de 2001 : vente massive d'obligations américaines

Ces actions de la Chine créent une situation complexe pour le système financier public américain :

Minimum d'un quart de siècle : La part totale des obligations du Trésor américain dans le portefeuille de la Chine a diminué jusqu'au niveau de 2001, c'est-à-dire au moment où la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;

Protection contre les sanctions occidentales : Les économistes soulignent que Pékin retire d'urgence ses fonds du dollar américain et des instruments financiers américains, en tenant compte du risque de gel des actifs ou de sanctions ;

L'or, garantie de sécurité principale : Les actifs en or physique, qui ne peuvent être bloqués par aucune force extérieure, sont devenus pour la Chine le seul refuge sûr dans un contexte d'instabilité mondiale.

Impact attendu sur l'économie mondiale

La question la plus importante qui intéresse de nombreux investisseurs et experts est de savoir comment ce mouvement financier radical de la Chine modifiera le destin du dollar et de l'or sur le marché mondial. La conclusion la plus importante est que, l'accumulation ininterrompue d'or par les banques centrales mondiales et la fuite face aux dettes américaines affaiblissent davantage la part de la monnaie américaine en tant que monnaie de réserve mondiale. Cette stratégie de 22 mois de Pékin montre que, dans un avenir proche, une nouvelle hausse des prix de l'or et une augmentation significative de la part des métaux précieux dans le système financier mondial sont attendues.

Selon vous, la fuite de la Chine face au dollar et l'augmentation record de ses réserves d'or peuvent-elles porter un coup sérieux à l'économie américaine ? Dans le contexte de ces changements mondiaux, est-il préférable que les citoyens ordinaires orientent également leurs économies vers l'or ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse économique mondiale importante avec vos proches et vos amis investisseurs !