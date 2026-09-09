Comment une créature envoyée dans l'espace a-t-elle survécu ?

Il existe dans la nature une créature si inhabituelle que sa résistance a stupéfié les scientifiques. Il s'agit du tardigrade Il possède un corps minuscule et ressemble à première vue à un simple organisme microscopique. Cependant, sa capacité d'adaptation à l'environnement extérieur surpasse celle de nombreux autres organismes vivants.

Les tardigrades peuvent résister à des conditions extrêmes telles que des températures extrêmement élevées ou basses, une pression intense et des niveaux élevés de radiations.

Le plus fascinant est qu'en 2007, lors d'expériences scientifiques, certains tardigrades ont été envoyés en orbite terrestre et exposés brièvement au vide spatial. Malgré l'exposition au vide et aux radiations intenses, certains ont réussi à reprendre leurs activités vitales par la suite.

Le secret réside dans la capacité du tardigrade à entrer dans un état appelé cryptobiose dans des conditions dangereuses. À ce stade, la teneur en eau du corps diminue radicalement et le métabolisme s'arrête presque complètement.

En conséquence, la créature semble extérieurement immobile. Cependant, dès que des conditions favorables, notamment l'humidité, sont rétablies, le tardigrade peut redevenir actif.

Grâce à cette caractéristique, les tardigrades restent l'une des créatures les plus fascinantes pour les scientifiques qui étudient comment les organismes vivants s'adaptent aux environnements extrêmes.