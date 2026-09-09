Les smartphones Xiaomi 18T et 18T Pro enregistrés dans une base de données officielle

Les premières informations officielles concernant la nouvelle génération de la gamme phare de Xiaomi ont été révélées. Selon le média Mydrivers, les modèles Xiaomi 18T et Xiaomi 18T Pro, qui n'ont pas encore été officiellement présentés, ont été enregistrés dans la base de données GSMA. Cette étape indique que les appareils seront lancés sur le marché international dans un avenir proche, attirant l'attention des passionnés de technologie. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les détails extraits de la base de données, la nouvelle gamme comprendra des appareils en deux modifications distinctes. Plus précisément, le modèle Xiaomi 18T Pro devrait être proposé en deux versions sous les numéros 27016PT45G et 27016PT45R. Pour le smartphone standard Xiaomi 18T, les références 27022PT99G et 27022PT99I ont été identifiées.

Capacités techniques et processeurs

Pour l'instant, le fabricant garde secrètes les spécifications techniques complètes de ces gadgets. Néanmoins, les analystes du secteur et les initiés formulent des hypothèses sur le matériel que ces futurs fleurons embarqueront. Selon eux, les appareils de la série Xiaomi 18T seront équipés de la plateforme phare avancée MediaTek Dimensity 9600

Il convient de noter que Xiaomi accorde récemment une attention particulière à la diversification de sa gamme de processeurs. Par exemple, le Xiaomi 18 Fold, présenté précédemment, est entré dans l'histoire en tant que premier appareil doté de la puce spéciale Xring O3 développée en interne. Cela démontre les ambitions de la marque en matière de création de ses propres circuits intégrés.

Plans de lancement sur le marché

Alors que la concurrence sur le marché des smartphones est intense, Xiaomi présente progressivement ses appareils phares. Notamment, le lancement des modèles de la série Xiaomi 18 Pro est prévu pour la fin du mois de septembre de cette année. Cette gamme Pro devrait être la première à conquérir le marché, équipée des processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

À ce stade, aucune information n'a été communiquée concernant la date de présentation précise et la politique tarifaire des smartphones Xiaomi 18T et Xiaomi 18T Pro. Néanmoins, leur apparition dans la base GSMA signifie que le travail sur les appareils est entré dans sa phase finale et que des détails supplémentaires seront révélés dans les mois à venir.