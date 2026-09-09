Apple devrait présenter son premier téléphone pliable

Des informations sur les nouveaux appareils d'Apple, suscitant un grand intérêt dans le monde de la technologie avant la présentation à venir, ont été publiées. Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg et insider influent, le géant technologique se prépare à dévoiler son premier smartphone pliable ainsi que ses flagships de nouvelle génération. Ces appareils pourraient marquer un tournant décisif attendu par les fans de la marque. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les informations d'Ixbt.com, le premier smartphone pliable d'Apple devrait s'appeler iPhone Duo. Ce nouveau type d'appareil revêt une importance capitale pour le marché, marquant l'entrée officielle de l'entreprise sur le segment des gadgets pliables, ce qui devrait bouleverser l'environnement concurrentiel actuel.

L'insider souligne que le prix de départ du modèle iPhone Duo sera d'environ 2000 USD. Ainsi, Apple positionnera ce smartphone pliable parmi les modèles les plus chers et haut de gamme de sa gamme de produits.

La configuration la plus élevée de l'appareil devrait être équipée de 2 TB de stockage interne. Le prix de cette version maximale atteindrait 3000 USD, ce qui en ferait l'un des smartphones de série les plus chers du marché.

Les modèles iPhone 18 Pro bénéficieront de nouvelles fonctionnalités

En plus du smartphone pliable, l'insider a également révélé des informations précieuses sur les futurs flagships. En particulier, les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, dont la sortie est prévue, seront considérablement mis à jour.

Selon les données, ces flagships seront dotés d'un Dynamic Island réduit et encore plus perfectionné. La nouvelle technologie permettra d'exécuter trois processus simultanément au lieu de deux.

De plus, les smartphones de nouvelle génération seront équipés de matériel et de logiciels de niveau professionnel. Ces changements visent particulièrement à améliorer les capacités de l'appareil photo.

Afin d'assurer la stabilité des appareils, le système de chambre à vapeur (vapor chamber) sera également modernisé. Cela permettra d'éviter la surchauffe lors de tâches exigeant des performances élevées.