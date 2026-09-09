Oppo A7 Pro présenté : batterie 8000 mAh et protection

La marque Oppo a officiellement présenté son nouveau smartphone Oppo A7 Pro, capable d'attirer l'attention des utilisateurs sur son marché intérieur. Selon ixbt.com, cet appareil suscite un vif intérêt sur le marché technologique car il parvient à intégrer une batterie très large dans un boîtier relativement fin et compact. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau smartphone offre une solution équilibrée en termes de dimensions et de poids, avec une épaisseur de seulement 8,8 mm et un poids de 205 g. À l'intérieur du boîtier, une immense batterie de 8000 mAh est intégrée, assurant une autonomie longue durée avec une seule charge.

Écran et capacités techniques

Le modèle Oppo A7 Pro est équipé d'un écran OLED de haute qualité de 6,57 pouces. La résolution de l'écran est de 2372 x 1080 pixels, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits. De plus, pour assurer la sécurité biométrique, un lecteur d'empreintes digitales est intégré directement sous l'écran.

Les performances de l'appareil reposent sur le processeur MediaTek Dimensity 6360 Max. Deux configurations de mémoire sont proposées aux utilisateurs : les versions avec 6 GB ou 8 GB de RAM sont toutes deux équipées de 256 GB de stockage interne. Pour recharger la batterie, une technologie de charge rapide de 45 W est prévue.

Durabilité et politique tarifaire

L'un des aspects les plus remarquables du smartphone est son niveau de protection extrêmement élevé. L'Oppo A7 Pro bénéficie de la norme de protection contre la poussière et l'humidité IP69K, la plus élevée disponible pour les appareils grand public, ce qui le rend fiable même dans des conditions extrêmes.

Parmi les capacités accumulées, on trouve également des outils de communication modernes. L'appareil prend en charge le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.4, une puce NFC et est équipé d'un système de navigation par satellite. La caméra principale repose sur un capteur Sony de 50 MP, tandis que la caméra frontale est équipée d'une lentille de 8 MP.

Selon les prix du marché intérieur, la version de base avec 6 GB de RAM et 256 GB de stockage est évaluée à environ 330 dollars américains. La version avancée avec 8 GB de RAM et 256 GB de stockage est proposée aux acheteurs à partir de 370 dollars.