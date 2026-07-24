Une révolution dans le monde de l'aviation est en marche : Airbus a commencé les essais en vol de son tout dernier et unique développement, l'Airbus A350-1000ULR, conçu pour les très longues distances. Cet appareil devrait être le seul avion de ligne capable de relier directement deux points opposés du globe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Créé dans le cadre du projet Project Sunrise développé par la compagnie aérienne australienne Qantas, cet avion effectue son premier vol d'essai de Toulouse à Melbourne. Cette distance d'environ 17 000 kilomètres constitue l'une des étapes les plus importantes de l'histoire de l'aviation civile, et les ingénieurs d'Airbus testent la durabilité de tous les systèmes sur de très longues distances pendant le vol.

Project Sunrise : Des vols records

Selon les informations d'ixbt.com, l'appareil immatriculé F-WULR, actuellement en phase de test, a déjà parcouru plus de 13 000 kilomètres. La caractéristique principale de ce modèle réside dans les modifications apportées à son système de carburant. Les ingénieurs ont installé un réservoir central supplémentaire, ce qui lui permet de traverser la moitié de la planète sans escale.

Pour parcourir une telle distance, le poids total et la capacité en passagers de l'avion ont été revus. Le modèle Airbus A350-1000ULR est prévu pour seulement 238 passagers, ce qui est nettement moins que les modèles A350 standards. Cependant, ce changement permet d'offrir un confort maximal et un espace généreux à chaque passager en cabine.

La compagnie aérienne Qantas a commandé 12 exemplaires de ce type d'avion. Selon le planning, le premier appareil de série, baptisé Vega, sera mis en service en avril 2027. Par la suite, l'ouverture des vols réguliers les plus longs au monde — Sydney-Londres et Sydney-New York — est attendue.

Une nouvelle page dans l'histoire de l'aviation

La durée de ces vols dépassera les 20 heures. À une époque où Uzbekistan Airways enrichit également sa flotte avec des avions long-courriers modernes comme l'Airbus A350 et le Boeing 787 Dreamliner, un tel bond technologique dans l'aviation mondiale facilitera encore davantage les voyages intercontinentaux à l'avenir.

Le nouvel Airbus A350-1000ULR se distingue non seulement par sa portée, mais aussi par son efficacité écologique. Des moteurs modernes et des matériaux composites légers contribuent à réduire la consommation de carburant, rendant les vols ultra-long-courriers économiquement viables.

En conclusion, le succès du projet Project Sunrise permettra aux passagers de gagner du temps et d'atteindre leur destination sans escales. Cela marquera sans aucun doute une nouvelle ère dans le développement du tourisme international et des relations d'affaires.