Alors que la légende de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, approche de la dernière étape de sa carrière, de nouvelles spéculations apparaissent concernant son rôle et son avenir au sein de l'équipe. Le détenteur de huit Ballons d'Or est désormais attendu non seulement comme la star principale sur le terrain, mais aussi comme un mentor spirituel et technique pour les jeunes talents, jouant un rôle similaire à celui de « Maître Yoda ». C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon l'éminent expert du football sud-américain Tim Vickery, la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Espagne a montré qu'il était temps d'opérer des changements sérieux dans l'équipe. D'après Goal.com, Messi éprouve des difficultés à maintenir une pression constante contre des adversaires de haut niveau en raison de sa condition physique, ce qui nécessite une réévaluation de son rôle dans le schéma tactique de l'équipe.

Nico Paz, le nouveau « Luke Skywalker »

Les experts désignent Nico Paz, la jeune star qui brille actuellement au club italien de Como, comme le successeur de Messi. En utilisant des références à la saga « Star Wars », Tim Vickery a qualifié Messi de « Maître Yoda » et Paz de son apprenti, « Luke Skywalker ». Cette dynamique pourrait constituer le noyau dur de l'équipe nationale d'Argentine dans les années à venir.

Formé à l'académie du Real Madrid, Nico Paz, âgé de 21 ans, n'a joué que 71 minutes lors de la dernière Coupe du Monde. La raison principale invoquée est la grande similitude de son style de jeu avec celui de Messi. Les deux joueurs aiment garder le ballon au pied et organiser des attaques créatives, ce qui rend leur présence simultanée sur le terrain complexe.

Néanmoins, les spécialistes prédisent que Messi restera dans l'équipe nationale jusqu'à la Copa América 2028. Sa mission principale sera de préparer les jeunes joueurs comme Nico Paz à évoluer sous une forte pression et de leur transmettre sa riche expérience. Cela garantira une transition en douceur vers la nouvelle génération.

Compte tenu du fait que Lionel Messi aura 43 ans lors de la Coupe du Monde 2030, sa participation en tant que joueur au prochain mondial est incertaine. Cependant, son influence dans le vestiaire et son rôle de modèle pour les jeunes sont d'une importance inestimable pour le football argentin. Le staff technique de l'équipe nationale a également l'intention de garder l'attaquant légendaire dans l'environnement de l'équipe aussi longtemps que possible.

En conclusion, le football argentin est à l'aube d'une nouvelle ère. Si Lionel Messi continue de former les jeunes talents grâce à son immense savoir-faire, il ne fait aucun doute que l'« Albiceleste » restera au sommet du football mondial. Nico Paz est le candidat principal pour devenir le digne successeur de la légende sur ce chemin.