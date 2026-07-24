AMD présente le système Helios pour mettre fin à la domination de NVIDIA

AMD, l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs, a annoncé un nouveau système en rack appelé Helios, conçu pour les grands laboratoires d'IA et les centres de données. Présenté lors de la conférence Advancing AI à San Francisco, cet appareil vise directement à contester la suprématie de NVIDIA sur le marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Lisa Su, PDG d'AMD, Helios est actuellement le système d'IA le plus performant de l'industrie technologique. Cet appareil a été spécialement conçu pour entraîner et exécuter les modèles d'IA les plus complexes et exigeants au monde. Le système combine de nombreux processeurs en un bloc unique extrêmement puissant, ce qui est crucial pour les projets nécessitant des capacités de calcul à l'échelle du gigawatt.

Concurrence et partenariats stratégiques

Jusqu'à présent, NVIDIA dominait absolument ce marché avec ses systèmes Vera Rubin et Grace Blackwell. Cependant, selon The Register, les indicateurs de performance du système Helios dépassent ceux du système Vera Rubin sur plusieurs paramètres. Cette situation ouvre de nouvelles opportunités pour AMD sur le marché des infrastructures d'IA.

L'intérêt pour ce nouveau système est déjà très élevé. AMD a déjà établi des partenariats avec des géants technologiques tels qu'OpenAI, Meta, Oracle et Anthropic. Notamment, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a annoncé que l'entreprise étendrait son infrastructure cloud Azure à l'aide des systèmes Helios. Anthropic a annoncé un partenariat stratégique avec AMD pour déployer jusqu'à deux gigawatts de processeurs graphiques (GPU).

Prévisions futures et nouvelles puces

Lors de la conférence, AMD ne s'est pas limité à Helios. L'entreprise a également présenté le nouveau processeur (CPU) Venice-X, destiné aux centres de données et aux charges de calcul intensives. Cette nouvelle puce devrait être commercialisée en 2027. En évoquant l'avenir du marché des puces d'IA, Lisa Su a souligné que la taille de ce marché atteindrait 1,4 trillion de dollars d'ici 2030.

Selon la dirigeante d'AMD, l'avènement de l'IA agentique (agentic AI) augmentera considérablement la demande en puissance de calcul. Ces systèmes effectuent des processus logiques en plusieurs étapes pour résoudre des problèmes et accèdent à des bases de données de manière répétée. Cela nécessite à son tour des milliers de GPU puissants. D'ici la fin de la décennie, le marché des accélérateurs d'IA devrait égaler la taille actuelle de l'ensemble du marché des semi-conducteurs.