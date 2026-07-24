Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absents

Le club londonien de Tottenham a annoncé son effectif pour la tournée de pré-saison en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi doit faire face à des absences majeures : Dejan Kulusevski, en phase de convalescence, et Mohammed Kudus ne feront pas le voyage. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

La situation concernant l'ailier suédois Dejan Kulusevski suscite une vive inquiétude au sein de la direction du club. Le joueur a subi une grave blessure au genou juste avant la finale de la Ligue Europa remportée par Tottenham en mai 2025. Depuis lors, soit près de 14 mois, il n'a pas disputé le moindre match officiel. Le fait qu'il ne soit même pas apparu au centre d'entraînement du club indique que son processus de récupération est bien plus difficile que prévu.

Quant à Mohammed Kudus, il s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match contre Sunderland en janvier. Bien que le joueur ait commencé des séances individuelles à la salle de sport du club ces derniers jours, le staff technique a décidé de ne pas prendre de risques avec les longs vols et l'intensité des matchs. Kudus poursuivra sa rééducation à Londres.

Nouveaux transferts et changements dans l'effectif

Malgré les problèmes liés aux blessures, Roberto De Zerbi emmène 35 joueurs outre-mer. Durant la tournée, les supporters pourront voir les nouveaux membres de l'équipe en action. Notamment, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, recrutés pour un total de 185 millions de livres sterling lors du mercato estival, font partie du groupe.

De même, les nouvelles recrues du club, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et le gardien Martin Dubravka, participeront pour la première fois à une tournée internationale sous le maillot de Tottenham. En revanche, Marcos Senesi, qui a atteint la finale de la Coupe du Monde avec l'Argentine, est absent en raison de vacances prolongées. Le gardien Guglielmo Vicario est resté à Londres après avoir subi une légère blessure à l'entraînement.

Tottenham prévoit de disputer trois matchs amicaux à Auckland et Sydney dans le cadre de cette tournée. L'équipe avait précédemment terminé sa première phase de préparation par une victoire 1-0 contre MK Dons. De jeunes talents comme Wilson Odobert et Xavi Simons ont également rejoint la liste des joueurs absents pour cause de blessure.

L'absence prolongée de Kulusevski reste le plus gros problème pour le staff technique du club. La date de retour de l'ailier, autrefois pilier de l'attaque, demeure incertaine. Cela pourrait contraindre Tottenham à chercher des options supplémentaires sur le marché des transferts pour renforcer sa ligne offensive.