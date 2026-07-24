Un mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessés

Un mini-hélicoptère de type Harbin XLI s'est écrasé dans une zone touristique de la province chinoise du Qinghai. L'incident s'est produit lors d'un vol à basse altitude.

Selon les premières informations, l'appareil a été pris dans un puissant tourbillon d'air généré par un autre aéronef volant à proximité. En conséquence, le pilote a perdu le contrôle et le mini-hélicoptère s'est écrasé au sol.

À la suite de l'accident, deux touristes présents sur les lieux ont été blessés à divers degrés. Ils ont immédiatement reçu des soins médicaux.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.