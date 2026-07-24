Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et Stripe

L'une des publications technologiques les plus influentes au monde, TechCrunch, apporte son célèbre concours Startup Battlefield en Australie. Organisé en partenariat avec Stripe, cet événement vise à découvrir les nouveaux projets les plus talentueux et prometteurs du pays. Dans le cadre du Stripe Tour qui se tiendra à Sydney le 19 août, huit startups finalistes défendront leurs idées devant des investisseurs, des journalistes et la vaste communauté technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le concours Startup Battlefield est considéré comme l'une des plateformes les plus prestigieuses au monde pour les startups. Jusqu'à présent, cette compétition a servi de tremplin à plus de 1 700 entreprises aujourd'hui valorisées à des milliards de dollars, telles que Dropbox, Cloudflare, Discord et Trello. Ces projets ont levé un total de 32 milliards de dollars d'investissements, et 250 d'entre eux ont été acquis par de grandes entreprises.

Lutte pour la victoire et prix principaux

Le gagnant du concours recevra non seulement un prix en espèces, mais aussi une opportunité unique de se développer à l'échelle mondiale. Le premier prix comprend 15 000 dollars de crédits de paiement Stripe, ainsi qu'une place pour la prestigieuse conférence TechCrunch Disrupt qui se tiendra à San Francisco en 2026. Les deuxième et troisième places recevront respectivement 5 000 et 2 000 dollars de crédits Stripe.

Intégrer la liste Startup Battlefield 200 dans le cadre de TechCrunch Disrupt 2026 est le moyen le plus rapide pour toute startup d'accéder au marché mondial. Le succès du précédent lauréat, le projet HealthMatch, désormais valorisé à plus de 25 millions de dollars et au service de millions de patients dans le monde, prouve l'efficacité de cette plateforme.

Jury : Une combinaison d'expérience et d'analyse

L'un des facteurs les plus importants déterminant le succès d'un projet est le jury. Cette année, le concours sera jugé par les représentants les plus éminents de l'écosystème des startups australiennes. Parmi eux figure Jasmine Liew de Stripe, qui possède une vaste expérience dans l'expansion des entreprises à l'échelle mondiale et dans l'infrastructure de paiement du commerce moderne.

Le jury comprend également le partenaire en capital-risque et investisseur providentiel actif Brendan Hill, ainsi que l'entrepreneur expérimenté Jarron Aizen. Alors que Hill évalue les projets avec un regard d'investisseur, Aizen pose les questions les plus complexes en s'appuyant sur son expérience personnelle des défis liés à la création d'une startup. Cela garantit que seuls les projets les plus solides et les plus viables sont sélectionnés.

Cet événement est un moment important non seulement pour les participants, mais pour tout le secteur technologique de la région. Pour les fondateurs de startups et les investisseurs ouzbeks, suivre de tels formats internationaux, apprendre les normes mondiales et acquérir de l'expérience pour participer à l'avenir à de telles plateformes est d'une grande importance.