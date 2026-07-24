Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et Stripe

·40·Technologie
Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et Stripe

L'une des publications technologiques les plus influentes au monde, TechCrunch, apporte son célèbre concours Startup Battlefield en Australie. Organisé en partenariat avec Stripe, cet événement vise à découvrir les nouveaux projets les plus talentueux et prometteurs du pays. Dans le cadre du Stripe Tour qui se tiendra à Sydney le 19 août, huit startups finalistes défendront leurs idées devant des investisseurs, des journalistes et la vaste communauté technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le concours Startup Battlefield est considéré comme l'une des plateformes les plus prestigieuses au monde pour les startups. Jusqu'à présent, cette compétition a servi de tremplin à plus de 1 700 entreprises aujourd'hui valorisées à des milliards de dollars, telles que Dropbox, Cloudflare, Discord et Trello. Ces projets ont levé un total de 32 milliards de dollars d'investissements, et 250 d'entre eux ont été acquis par de grandes entreprises.

Lutte pour la victoire et prix principaux

Le gagnant du concours recevra non seulement un prix en espèces, mais aussi une opportunité unique de se développer à l'échelle mondiale. Le premier prix comprend 15 000 dollars de crédits de paiement Stripe, ainsi qu'une place pour la prestigieuse conférence TechCrunch Disrupt qui se tiendra à San Francisco en 2026. Les deuxième et troisième places recevront respectivement 5 000 et 2 000 dollars de crédits Stripe.

Intégrer la liste Startup Battlefield 200 dans le cadre de TechCrunch Disrupt 2026 est le moyen le plus rapide pour toute startup d'accéder au marché mondial. Le succès du précédent lauréat, le projet HealthMatch, désormais valorisé à plus de 25 millions de dollars et au service de millions de patients dans le monde, prouve l'efficacité de cette plateforme.

Jury : Une combinaison d'expérience et d'analyse

L'un des facteurs les plus importants déterminant le succès d'un projet est le jury. Cette année, le concours sera jugé par les représentants les plus éminents de l'écosystème des startups australiennes. Parmi eux figure Jasmine Liew de Stripe, qui possède une vaste expérience dans l'expansion des entreprises à l'échelle mondiale et dans l'infrastructure de paiement du commerce moderne.

Le jury comprend également le partenaire en capital-risque et investisseur providentiel actif Brendan Hill, ainsi que l'entrepreneur expérimenté Jarron Aizen. Alors que Hill évalue les projets avec un regard d'investisseur, Aizen pose les questions les plus complexes en s'appuyant sur son expérience personnelle des défis liés à la création d'une startup. Cela garantit que seuls les projets les plus solides et les plus viables sont sélectionnés.

Cet événement est un moment important non seulement pour les participants, mais pour tout le secteur technologique de la région. Pour les fondateurs de startups et les investisseurs ouzbeks, suivre de tels formats internationaux, apprendre les normes mondiales et acquérir de l'expérience pour participer à l'avenir à de telles plateformes est d'une grande importance.

TechCrunchStartupStripeInvestissementTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WXiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WAujourd'hui, 07:22Les restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéLes restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéAujourd'hui, 06:22Airbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAirbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAujourd'hui, 04:53Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseLe fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseAujourd'hui, 03:59La Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireLa Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireAujourd'hui, 02:27AMD présente le système Helios pour mettre fin à la domination de NVIDIAAMD présente le système Helios pour mettre fin à la domination de NVIDIAAujourd'hui, 01:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design