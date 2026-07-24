Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entreprise

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Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entreprise

Des changements majeurs s'opèrent au sein de la direction de l'entreprise israélienne Mobileye, l'un des leaders mondiaux des technologies de conduite autonome. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Amnon Shashua, a annoncé qu'il quitterait son poste après près de trente ans d'activité. Cette décision intervient alors que l'entreprise entame une nouvelle phase de développement, s'orientant activement vers le marché des robotaxis et des robots humanoïdes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les documents officiels publiés par l'entreprise, Shashua continuera d'assumer ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit trouvé. L'histoire de Mobileye a commencé avec les puces de vision par ordinateur créées sur la base des recherches scientifiques d'Amnon Shashua à l'Université hébraïque de Jérusalem. Aujourd'hui, cette marque est devenue le plus grand acteur mondial fournissant des puces pour la sécurité automobile et les systèmes d'aide à la conduite.

Partenariat avec Intel et IPO historique

Mobileye est également célèbre pour avoir réalisé l'une des plus grandes IPO (introduction en bourse) de l'histoire de l'économie israélienne. En 2017, la société Intel a racheté l'entreprise pour 15,3 milliards de dollars. Bien que Mobileye soit redevenue une société publique indépendante en 2022, Intel reste son principal actionnaire.

Sous la direction de Shashua, Mobileye est passée du statut de simple fournisseur de puces à celui de géant développant des systèmes de conduite entièrement autonomes. Actuellement, l'entreprise fournit des systèmes de conduite autonome en partenariat avec Volkswagen et sa filiale MOIA. Cela démontre que l'entreprise est un leader non seulement dans le matériel, mais aussi dans les solutions logicielles complexes.

Mobileye 3.0 : Stratégie pour l'avenir

En janvier de cette année, Mobileye a acquis la startup Mentee Robotics, appartenant à Shashua, pour 900 millions de dollars. Le dirigeant a qualifié cet accord de « Mobileye 3.0 ». Cette étape signifie que l'entreprise concentrera ses efforts principaux sur la robotique et l'IA pour les véhicules. Les projets de l'entreprise sont très ambitieux et comprennent :

  • Le lancement d'un service de robotaxis privés dans une ville américaine en 2027 ;
  • L'adaptation des robots humanoïdes à l'industrie et aux services domestiques ;
  • La démocratisation mondiale des systèmes de conduite autonome.
Selon Ixbt.com, Mobileye ne compte pas se limiter à l'industrie automobile à l'avenir. Bien que le départ d'Amnon Shashua marque la fin d'une ère pour l'entreprise, l'héritage qu'il laisse et la nouvelle stratégie devraient propulser la marque Mobileye vers de nouveaux sommets dans le monde de la technologie. Le nouveau dirigeant aura la responsabilité de mener à bien ces projets ambitieux et de maintenir la confiance des investisseurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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