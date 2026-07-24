La Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaire

La Chine a franchi une étape stratégique sans précédent dans le domaine de l'exploration spatiale. Lancé le 16 juin, le satellite expérimental Shijian-31 a été placé sur une orbite tout à fait inhabituelle. Selon les données des sociétés d'analyse Integrity ISR et ComSpOC, cet appareil est devenu capable de surveiller de manière cohérente toute la ceinture géostationnaire située à environ 35 786 km au-dessus de la surface terrestre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La ceinture géostationnaire est une zone cruciale pour l'humanité, car c'est là que se trouve la majeure partie des satellites de communication, de télévision et de météorologie. Le Shijian-31 utilise une version modifiée de l'orbite classique "Molniya". Alors qu'une telle orbite sert généralement à établir des communications aux latitudes nord, l'appareil chinois a adapté sa mécanique pour effectuer une surveillance prolongée au-dessus de l'équateur.

Mécanique orbitale inhabituelle et capacités

La principale particularité du nouveau satellite réside dans sa période de rotation. Au lieu du cycle traditionnel de 12 heures, le Shijian-31 effectue chaque rotation complète en 12,5 heures. Cela permet à l'appareil de décaler son point d'observation de 15,7 degrés en longitude à chaque nouveau passage. En conséquence, le satellite scanne entièrement la ceinture géostationnaire autour de la Terre en environ 23 jours.

À son point le plus élevé (apogée), l'appareil s'éloigne jusqu'à 39 900 km de la Terre. C'est quelques milliers de kilomètres plus haut que l'orbite géostationnaire, ce qui permet de surveiller toute la zone avec une vue imprenable "d'en haut". Les experts qualifient cette approche de solution extrêmement ingénieuse et efficace en mécanique orbitale.

Importance stratégique et confidentialité

Dans une déclaration officielle, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a souligné que le Shijian-31 était uniquement destiné à "l'étude de l'environnement spatial". Cependant, les appareils précédents de cette série ont été utilisés pour des missions technico-militaires complexes telles que le ravitaillement en orbite et la surveillance de la situation orbitale. Pour l'instant, la CASC n'a publié aucune image du nouvel appareil.

Selon les analystes, il est également extrêmement difficile d'observer le Shijian-31 depuis la Terre. Son altitude minimale est de 2000 km, ce qui est bien supérieur à celle de nombreux satellites de télédétection. Il se déplace également à des milliers de kilomètres des autres appareils inspecteurs en orbite géostationnaire, ce qui le rend presque indétectable.

Selon les experts, cette technologie chinoise témoigne d'un intérêt croissant pour le contrôle permanent des activités spatiales. En cas de besoin, le Shijian-31 peut modifier sa trajectoire avec une consommation minimale de carburant pour entrer directement dans la ceinture géostationnaire et s'approcher de n'importe quel objet s'y trouvant.