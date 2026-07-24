Patreon annonce le licenciement de 20 % de ses effectifs

La célèbre plateforme pour créateurs Patreon réduit ses effectifs de 20 % afin d'optimiser ses opérations et de s'adapter aux changements du marché. Cette décision, annoncée par le PDG Jack Conte, entraînera le licenciement de 93 employés. Il s'agit de l'une des plus importantes vagues de licenciements de l'histoire de la plateforme ces dernières années. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une lettre officielle adressée aux employés, Jack Conte a souligné que Patreon est stable sur son cœur de métier, mais que les changements rapides sur le marché technologique imposent une révision de la structure des coûts. Selon lui, cette décision « douloureuse » est une étape nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise. Ce processus vise à rendre la structure de l'entreprise plus agile et à se concentrer sur les priorités essentielles.

L'impact de l'IA et le facteur humain

Dans l'annonce des licenciements, Jack Conte a également évoqué le rôle de l'intelligence artificielle (AI) dans le secteur. Il a noté que, bien que l'AI ait radicalement transformé l'industrie technologique, Patreon n'a pas l'intention de remplacer les employés par des robots. « Nous ne prenons pas ces mesures parce que nous pensons que l'AI peut remplacer les humains », a souligné le dirigeant de l'entreprise.

La stratégie de Patreon repose sur la créativité humaine et les valeurs d'interaction. Conte a reconnu que, quel que soit le développement des nouveaux outils technologiques, ils ne peuvent remplacer les compétences humaines, la pensée critique et le lien émotionnel. Néanmoins, comme l'AI a modifié l'organisation des flux de travail, le développement de produits et les méthodes de communication, l'entreprise a été contrainte de mettre à jour son système opérationnel.

Pour soutenir les employés licenciés, Patreon promet de verser une indemnité de départ équivalente à au moins 16 semaines de salaire. De plus, les employés recevront une semaine de salaire supplémentaire par année d'ancienneté, une couverture médicale jusqu'à la fin de l'année et une allocation de 1500 dollars pour l'achat d'un nouvel ordinateur portable.

Mesures de protection des droits d'auteur

Patreon prend également des mesures actives pour protéger les droits des créateurs. La semaine dernière, l'entreprise a annoncé le lancement d'un système de blocage des bots d'intelligence artificielle en collaboration avec Cloudflare. Cette mesure vise à mettre fin au « scraping » non autorisé des œuvres des créateurs pour l'entraînement des modèles d'AI.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que Patreon procède à de tels licenciements. En 2022, la plateforme avait déjà réduit ses effectifs de 17 % et avait été contrainte de fermer ses bureaux de Berlin et de Dublin. Ces licenciements actuels font partie d'une tendance générale dans le monde de la technologie, où de nombreux géants de l'IT suivent la même voie pour accroître leur efficacité économique.