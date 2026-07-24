La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'euros

Le marché des transferts dans le football européen entre dans une phase intense. La lutte pour s'attacher les services de l'ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, a attiré les équipes les plus prestigieuses du continent. Selon les informations publiées par Bild, Arsenal, Manchester City et le Real Madrid ont fait savoir qu'ils étaient prêts à payer les 100 millions d'euros proposés par Liverpool pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Initialement, Liverpool menait la course à ce transfert, mais l'offre officielle de 100 millions d'euros des Reds a été rejetée par les représentants de la Bundesliga. Malgré cela, le talent et le potentiel brillant de Diomande ont incité d'autres grands clubs à agir activement. Désormais, la lutte pour cet ailier ivoirien est devenue une véritable bataille de transfert.

Plans et objectifs des clubs

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, cherche à renforcer sa ligne d'attaque après le départ de Leandro Trossard et voit en Diomande le candidat idéal. Manchester City et le Real Madrid, quant à eux, considèrent le joueur comme l'un des talents les plus rares de sa génération et suivent sa situation de près. Les deux clubs ont les moyens financiers de répondre aux exigences du RB Leipzig.

Cependant, la priorité du joueur reste le Paris Saint-Germain (PSG). Selon Goal.com, Yan Diomande a déjà convenu des conditions personnelles d'un contrat avec les champions de France jusqu'en 2031. Néanmoins, le fait que le PSG n'ait pas encore envoyé d'offre officielle au club allemand retarde la finalisation du transfert.

Il est rapporté que le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se sont rencontrés lors de la finale de la Coupe du Monde à New York. On suppose que les deux dirigeants ont entamé des négociations préliminaires concernant l'avenir de l'ailier. Le RB Leipzig comprend qu'il sera difficile de conserver sa star, mais ils visent à faire grimper le prix.

Prix et conditions de transfert

La direction du RB Leipzig évalue son actif à au moins 120 millions d'euros. Les Allemands souhaitent également inclure une clause permettant de conserver le joueur en prêt pour une année supplémentaire. Cependant, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, est fermement opposé à cela. Le technicien espagnol souhaite voir Diomande dans son effectif dès la saison prochaine et prévoit d'augmenter immédiatement son potentiel offensif.

Pour l'instant, la situation reste incertaine. Si le PSG tarde à faire une démarche officielle, les clubs de Premier League ou le Real Madrid pourraient profiter de la situation pour conclure le transfert en leur faveur. Yan Diomande poursuivra très probablement sa carrière dans l'un des cinq grands championnats européens.