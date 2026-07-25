Google introduit l'identification par selfie vidéo pour l'accès aux comptes

Google a commencé à tester une nouvelle technologie pour assurer la sécurité des utilisateurs et simplifier le processus de connexion aux comptes. Désormais, les utilisateurs pourront confirmer leur identité grâce à une courte vidéo selfie pour accéder à leur compte ou réinitialiser un mot de passe. Cette méthode servira de complément aux mots de passe traditionnels et aux méthodes de vérification en deux étapes. C'est ce rapporte Ixbt.com qui l'indique.

Le nouveau système a été conçu principalement pour aider lorsque l'accès au compte est perdu, par exemple dans les situations où l'utilisateur oublie son mot de passe. Selon ixbt.com, pour activer cette fonction, l'utilisateur doit enregistrer une courte vidéo en tournant sa tête dans différents angles en suivant les instructions à l'écran. Ce processus sert à créer un modèle biométrique de la personne dans le système.

Lors de tentatives de connexion ultérieures, Google demandera d'enregistrer une nouvelle vidéo et la comparera avec l'échantillon précédemment enregistré. Si les données correspondent, l'accès au compte est autorisé à l'utilisateur. Cette technologie est considérée comme beaucoup plus pratique et rapide que la saisie manuelle des mots de passe, en particulier sur les appareils mobiles.

Mesures de sécurité et de confidentialité

Abordant la question de la confidentialité qui intéresse beaucoup, Google souligne que ces vidéos sont stockées sous forme chiffrée et utilisées uniquement à des fins d'authentification. L'utilisateur a le droit de supprimer à tout moment la vidéo selfie enregistrée via les paramètres du compte. De plus, les enregistrements vidéo ne seront pas utilisés à d'autres fins sans le consentement explicite de l'utilisateur.

Selon les spécialistes de l'entreprise, le nouveau système dispose de plusieurs couches de protection. Cela réduit considérablement le risque que des fraudeurs trompent le système à l'aide de photos ou de vidéos préparées (deepfake). Les algorithmes modernes peuvent détecter si la personne dans la vidéo est « vivante » et se déplace en temps réel.

Actuellement, cette fonction n'est pas ouverte à tous les utilisateurs en même temps, elle est introduite progressivement. Les utilisateurs peuvent également accéder aux paramètres de leur compte Google pour vérifier si cette option a été activée. Si la fonction est disponible, elle apparaîtra dans la section sécurité sous le nom de "Vidéo selfie" ou un nom similaire.

Cette nouveauté fait partie de la stratégie d'abandon total des mots de passe (passwordless) dans le monde technologique. Des géants tels que Google, Apple et Microsoft promeuvent depuis longtemps l'abandon de la mémorisation de symboles complexes au profit de l'identification par données biométriques : empreinte digitale, scanner facial ou vidéo.