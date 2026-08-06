Des raids contre les femmes portant le hijab ont commencé au Tadjikistan

Dans la ville tadjike de Penjikent, les autorités locales et les forces de l’ordre ont lancé des raids contre des vêtements jugés incompatibles avec les valeurs nationales. Les médias locaux l’ont rapporté.

Selon les informations disponibles, des images publiées le 4 août montrent des responsables s’entretenant avec des femmes portant un foulard musulman couvrant les cheveux, le cou et les épaules. Des policiers participaient également aux échanges.

Les autorités affirment que l’objectif principal de ces opérations est de « prévenir l’influence d’une culture étrangère et de préserver les traditions nationales ». Aucun chiffre précis sur le nombre de femmes et de filles ayant eu un entretien préventif pendant ces raids n’a toutefois été communiqué.

Selon des sources, certaines femmes portant le hijab ont refusé de parler de leurs échanges avec des représentants des autorités. Elles ont exprimé la crainte que cela ait des conséquences négatives sur leur emploi ou leur vie privée.