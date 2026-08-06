Des raids contre les femmes portant le hijab ont commencé au Tadjikistan

·636·Monde
Des raids contre les femmes portant le hijab ont commencé au Tadjikistan

Dans la ville tadjike de Penjikent, les autorités locales et les forces de l’ordre ont lancé des raids contre des vêtements jugés incompatibles avec les valeurs nationales. Les médias locaux l’ont rapporté.

Selon les informations disponibles, des images publiées le 4 août montrent des responsables s’entretenant avec des femmes portant un foulard musulman couvrant les cheveux, le cou et les épaules. Des policiers participaient également aux échanges.

Les autorités affirment que l’objectif principal de ces opérations est de « prévenir l’influence d’une culture étrangère et de préserver les traditions nationales ». Aucun chiffre précis sur le nombre de femmes et de filles ayant eu un entretien préventif pendant ces raids n’a toutefois été communiqué.

Selon des sources, certaines femmes portant le hijab ont refusé de parler de leurs échanges avec des représentants des autorités. Elles ont exprimé la crainte que cela ait des conséquences négatives sur leur emploi ou leur vie privée.

TadjikistanPendjikent
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesL’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesAujourd'hui, 06:02Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxLes revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 05:48Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmLe saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmAujourd'hui, 05:42Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsEnfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsAujourd'hui, 05:37Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionLes propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionAujourd'hui, 00:53Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsUne mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsHier, 23:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes