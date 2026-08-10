Un fonds d’intelligence artificielle investit 400 millions de dollars dans une start-up de fabrication de puces

Selon The Wall Street Journal, le fonds spéculatif Situational Awareness, spécialisé dans l’intelligence artificielle, continue d’investir massivement dans des projets prometteurs malgré une période financière difficile. Cette semaine, le fonds a investi 400 millions de dollars dans la start-up Source Foundry, qui vise à accélérer et à réduire le coût de la fabrication des puces. Techcrunch.com le rapporte .

Grâce à ce soutien financier majeur à cette start-up fondée par des chercheurs de l’université Stanford, le total des investissements du fonds dans ce projet atteint désormais 500 millions de dollars. Selon les experts, l’amélioration des technologies de fabrication des semi-conducteurs et des puces est aujourd’hui l’un des domaines les plus importants et les plus demandés du marché technologique.

Les changements et les pertes financières du fonds

Le fonds Situational Awareness a été créé en 2024 par Leopold Aschenbrenner, un ancien chercheur d’OpenAI âgé d’une vingtaine d’années, qui n’avait aucune expérience des marchés boursiers au début de son activité. Malgré des rendements initiaux élevés, le fonds a subi de sérieux revers ces derniers mois, dans un contexte de baisse des actions liées à l’infrastructure de l’intelligence artificielle.

À la fin du mois de juillet de cette année, en raison des conditions du marché, Situational Awareness a été contraint de vendre l’essentiel de son portefeuille d’actions cotées à Citadel, dirigée par Ken Griffin. Le fonds est toutefois parvenu à conserver ses participations dans Anthropic.

Selon les dernières données disponibles, à la suite de ces changements financiers, les actifs gérés par le fonds ont diminué de 20 milliards à 10 milliards de dollars. Malgré les difficultés rencontrées, le fondateur Leopold Aschenbrenner a également franchi une étape importante dans sa vie privée en célébrant son mariage.