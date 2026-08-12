La valeur de Blacksmith explose à l’ère où l’IA accélère le codage

Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle ayant considérablement accéléré le processus de programmation, le principal défi actuel n’est plus d’écrire du code, mais de le tester et de le valider. Selon ixbt.com, la startup Blacksmith, spécialisée dans les tests logiciels, a levé 45 millions de dollars de nouveaux investissements afin de tirer parti des évolutions de ce marché. Techcrunch.com rapporte .

À l’issue d’un tour de Series B mené par Peak XV Partners, la valorisation totale de Blacksmith a atteint 550 millions de dollars. Rappelons qu’un an plus tôt, lorsque l’entreprise avait obtenu 10 millions de dollars lors d’un tour de Series A, sa valeur n’était que de 60 millions de dollars. Les investisseurs historiques, notamment GV et Y Combinator, ont également participé à ce tour de financement, portant le total des fonds levés par la startup à 58,5 millions de dollars.

Un nouveau problème engendré par l’intelligence artificielle

Fondée en 2024, Blacksmith aide les entreprises à créer, tester et vérifier leurs logiciels avant leur mise en production. Dans une interview exclusive, son cofondateur et directeur général, Aditya Jayaprakash, a indiqué que le nombre de clients de la startup était passé en un an d’un peu plus de 700 à plus de 5 000. Parmi eux figurent des entreprises de premier plan comme Mercury, Supabase, Clerk, Ashby et Expensify.

Les outils de codage fondés sur l’intelligence artificielle, tels que Cursor, Codex d’OpenAI et Claude Code créé par Anthropic, ont grandement facilité la génération de code pour les équipes logicielles. Toutefois, comme la qualité du code écrit par l’IA n’est pas toujours garantie, il devient essentiel de vérifier qu’il fonctionne sans erreur.

La position de l’entreprise sur le marché et son environnement concurrentiel

Selon Jayaprakash, la vérification du code reste l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les spécialistes, et le problème gagne en importance à mesure que les utilisateurs écrivent davantage de code. Initialement lancé comme fournisseur cloud pour les workflows d’intégration continue, Blacksmith a ensuite enrichi sa plateforme avec Codesmith, un agent d’IA qui corrige automatiquement le code défectueux détecté.

Après avoir atteint un rythme de revenus annuels de 10 millions de dollars avec seulement 10 employés, la startup a porté ses effectifs à 30 personnes et augmenté ses revenus de plusieurs dizaines de millions de dollars. Certains grands clients dépensent plus d’un million de dollars par an pour la plateforme. Malgré cela, Blacksmith évolue sur un marché très concurrentiel.

Ses principaux concurrents comprennent GitHub Actions, Cursor Automations, les fonctionnalités de vérification intégrées à Codex et Claude Code, ainsi que les services de test du code généré par l’IA proposés par Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Jayaprakash affirme que sa startup mise sur la vitesse des tests et une politique tarifaire avantageuse pour se démarquer. À l’avenir, Blacksmith prévoit de créer une gamme d’outils plus étendue pour aider les développeurs à écrire, valider et intégrer leurs logiciels plus rapidement.