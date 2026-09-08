Mistral AI lève 3 milliards d'euros d'investissement

Le laboratoire d'IA français de premier plan, Mistral AI, a annoncé mardi avoir levé 3 milliards d'euros (environ 3,58 milliards de dollars) lors de son cycle de financement de série D. La valorisation totale de l'entreprise après ce tour de table a dépassé les 21 milliards d'euros (environ 24,39 milliards de dollars). Selon ixbt.com, cela établit un record pour la plus grande levée de fonds en capital-actions de l'histoire d'une entreprise technologique européenne. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Ce cycle de financement majeur a été mené par Samsung Electronics. Le Scaleup Europe Fund, géré par EQT, ainsi que l'investisseur existant PSJ Equity, ont également co-dirigé le tour. La direction de Mistral a annoncé que les fonds levés seront destinés à étendre la puissance de calcul, à bâtir des infrastructures, à accélérer la croissance commerciale et à renforcer sa position à l'échelle internationale.

Changements stratégiques et souveraineté

L'entreprise a souligné que son objectif principal n'est pas de créer le prochain ChatGPT pour l'Europe. Bien que les modèles de Mistral ne soient pas largement répandus sur le marché grand public, elle se considère comme un laboratoire d'IA indépendant. Ce nouveau financement aidera à mettre en œuvre certains changements stratégiques, visant à atténuer les inquiétudes concernant une dépendance excessive aux technologies américaines en Europe et dans d'autres régions.

Outre le projet de créer 1 gigawatt de puissance de calcul en Europe d'ici 2030, Mistral a introduit en août des outils permettant aux clients de choisir la région où leurs requêtes d'IA sont traitées. L'entreprise a également commencé à héberger des modèles d'IA open-weights tiers, afin de permettre aux clients de garder un contrôle total sur les modèles qu'ils utilisent.

Portée mondiale et soutien politique

Mistral a souligné que ses recherches fondamentales constituent le socle pour l'infrastructure, les produits et la souveraineté. Le laboratoire opère actuellement dans 20 pays et se concentre sur l'accompagnement des gouvernements et des grandes entreprises dans l'utilisation de l'IA. Contrairement à d'autres laboratoires comme OpenAI et Anthropic, qui visent un public plus large, cette approche répond aux attentes placées dans le champion technologique français.

L'entrée de Samsung au capital de Mistral a également été saluée par les autorités françaises. Le président français Emmanuel Macron a souligné sur le réseau social X que ce tour de table reflète l'ambition de la France et de la Corée du Sud de construire une troisième voie dans le domaine de l'IA. Parallèlement, l'entreprise néerlandaise de semi-conducteurs ASML joue également un rôle clé en tant que partenaire majeur et investisseur.