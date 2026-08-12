Le créateur de Devin, basé sur l’IA, se prépare à lever des investissements pour une valorisation de 40 milliards de dollars

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Le créateur de Devin, basé sur l’IA, se prépare à lever des investissements pour une valorisation de 40 milliards de dollars

La startup Cognition, spécialisée dans l’automatisation des processus de programmation grâce à l’intelligence artificielle, a entamé des négociations pour augmenter fortement sa valorisation dans le cadre d’un nouveau tour de financement. Selon Bloomberg, l’entreprise prévoit d’attirer d’importants investissements sur la base d’une valorisation d’au moins 40 milliards de dollars. Elle entend atteindre ce niveau en portant son chiffre d’affaires annualisé (ARR) à 1 milliard de dollars. Techcrunch.com rapporte cette information.

Cette perspective de financement représenterait un nouveau bond en avant considérable pour Cognition. En mai dernier seulement, l’entreprise avait levé 1 milliard de dollars sur la base d’une valorisation de 26 milliards de dollars. Trois mois plus tard, les indicateurs financiers du projet ont nettement progressé et l’intérêt des investisseurs semble s’être encore renforcé.

Les capacités de Devin et la demande des entreprises

Le produit phare de l’entreprise, l’agent d’intelligence artificielle Devin, a rapidement gagné en popularité auprès des développeurs. Scott Wu, le dirigeant de Cognition, avait précédemment confirmé dans une interview accordée à TechCrunch que les clients professionnels augmentaient leur utilisation des capacités de Devin de 50 % en moyenne chaque mois depuis six mois. En mai, le chiffre d’affaires annualisé de l’entreprise avait été annoncé à 492 millions de dollars.

Les experts soulignent que Devin n’est pas conçu pour remplacer les humains, mais pour effectuer les tâches quotidiennes et fastidieuses. Il prend souvent en charge des missions longues et laborieuses que les développeurs apprécient peu, comme la mise à jour de logiciels obsolètes ou la migration d’applications d’une plateforme à une autre. C’est également l’une des raisons pour lesquelles les entreprises adoptent activement cette technologie.

Clients célèbres et perspectives d’avenir

Aujourd’hui, les services de Cognition sont utilisés par certaines des principales entreprises et organisations du monde. Mercedes-Benz, la NASA et Goldman Sachs figurent notamment parmi ses clients. Cela montre que l’agent d’intelligence artificielle devient un outil important non seulement pour les startups, mais aussi pour les grandes industries à l’échelle mondiale.

Scott Wu est lui-même reconnu comme l’un des jeunes prodiges de la programmation. Les ambitions considérables fixées à l’entreprise montrent que le rôle de l’intelligence artificielle continue de se renforcer sur le marché technologique. Atteindre une valorisation de 40 milliards de dollars pourrait faire de Cognition l’un des projets privés les plus précieux de l’industrie de l’intelligence artificielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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