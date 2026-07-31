Le fonds de Leopold Aschenbrenner a vendu ses fonds négociés en bourse

Situational Awareness, le fonds spéculatif fondé par Leopold Aschenbrenner, éminent chercheur en IA et ancien employé d'OpenAI, a cédé la majeure partie de son portefeuille d'actions publiques à Citadel, dirigée par Ken Griffin, après de fortes pertes ces derniers mois. Comme le rapporte The Wall Street Journal, cet épisode constitue une épreuve difficile pour ce jeune financier qui avait connu un succès fulgurant en peu de temps, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Né en Allemagne et âgé de seulement 25 ans, Leopold Aschenbrenner n'avait aucune expérience du trading boursier avant d'ouvrir le fonds. Il s'était fait connaître grâce à ses thèses d'investissement selon lesquelles le développement massif des semi-conducteurs, des puissances de calcul, de la mémoire et des infrastructures énergétiques était indispensable pour faire progresser l'IA. Il avait rejoint l'équipe d'OpenAI en 2023, mais en avait été licencié un an plus tard pour divulgation non autorisée d'informations internes. C'est après cela qu'Aschenbrenner a fondé son propre fonds spéculatif.

Selon le Financial Times, le fonds se portait très bien et affichait un rendement de 439 % à fin juin. D'après CNBC, les actifs sous gestion du fonds avaient atteint un pic de 45 milliards de dollars avant le début des baisses. Cependant, le secteur a connu un net repli en raison d'investisseurs publics craignant que les investissements dans les infrastructures d'IA ne rapportent pas les rendements escomptés dans un avenir proche.

Vente d'actifs et impact sur le marché

D'après Bloomberg, les actions les plus durement touchées détenues par le fonds incluent les fabricants de puces mémoire SK Hynix et SanDisk, le développeur d'énergie propre Bloom Energy, ainsi que Nebius Group. Toutes ont chuté de plus de 30 % au cours du dernier mois. L'effet de levier, stratégie clé du fonds spéculatif consistant à acheter des actions avec des fonds empruntés, a encore amplifié ces pertes.

Après l'acquisition de la majeure partie de ces actifs par Citadel, les actifs totaux de Situational Awareness ont fondu à environ 10 milliards de dollars. Ce type de mouvement n'est pas une première pour la société de Ken Griffin, connue pour sa capacité à racheter des actifs attrayants auprès d'acteurs en difficulté financière. Tout comme Aschenbrenner, Griffin parie sur une reprise du secteur et dispose de la patience nécessaire pour attendre.

Actions Anthropic et perspectives d'avenir

Cependant, selon des sources concordantes, Situational Awareness n'a pas vendu ses investissements dans des entreprises privées, notamment sa participation dans Anthropic . Cette participation est actuellement évaluée à 5 milliards de dollars. La valorisation d'Anthropic avait grimpé lors du tour de table de Series H en mai, et son introduction en bourse est attendue en octobre.

Les analystes estiment que les revenus potentiels issus de la vente de ces actions pourraient aider le fonds spéculatif à compenser ses pertes sur le marché public. La présence de Jane Street, des fondateurs de Stripe et de dirigeants de Meta parmi les premiers investisseurs du fonds d'Aschenbrenner garantit que l'intérêt pour ses actions futures reste élevé.