Thrive Holdings, soutenue par OpenAI, lève 2 milliards de dollars pour déployer l’IA

Thrive Holdings, spécialisée dans l’intégration des technologies d’intelligence artificielle aux processus métier traditionnels, a levé 2 milliards de dollars lors d’un nouveau tour, pour une valorisation de 12 milliards de dollars. Selon ixbt.com, cet investissement majeur, auquel ont participé des investisseurs réputés comme SoftBank, D1 Capital Partners et Altimeter Capital, témoigne de l’essor des fonds de capital-investissement privés dans l’IA. Techcrunch.com en rend compte.

Selon The New York Times, l’organisation est une structure indépendante issue de Thrive Capital, l’un des principaux investisseurs d’OpenAI. En décembre 2025, OpenAI a racheté sa participation dans Thrive Holdings. Dans le cadre de cet accord, OpenAI détache ses employés auprès des entreprises directement intégrées à Thrive afin d’accélérer la mise en pratique des technologies d’intelligence artificielle.

Une nouvelle étape pour l’intelligence artificielle et les services aux entreprises

Thrive Holdings concentre principalement ses activités sur la comptabilité et les technologies de l’information. La plateforme regroupe actuellement plus de 70 entreprises. La société s’appuie surtout sur deux piliers : le réseau comptable Current, qui réunit plus de 50 cabinets et plus de 2 000 spécialistes, et la branche informatique Shield, qui comprend près de 20 entreprises.

D’après les informations communiquées, les agents fiscaux TaxAI auto-améliorants du réseau Current ont traité plus de 7 000 déclarations fiscales avec une précision de 98 %. En conséquence, le temps consacré à la préparation fiscale a diminué de plus de 30 % dans les cabinets participants. Parallèlement, les produits d’intelligence artificielle de la plateforme Shield ont multiplié par 36 la vitesse de résolution des demandes adressées au support.

L’accent est mis sur les infrastructures et les actifs physiques

Une partie des fonds nouvellement levés servira à lancer une troisième activité dédiée aux actifs physiques. Selon les représentants, cette activité se concentrera sur les services réglementaires liés à l’environnement bâti, notamment les démarches nécessaires pour approuver, construire, certifier et assurer le fonctionnement des actifs physiques.

Dans un entretien accordé à TechCrunch, Anuj Mexndiratta, l’un des cofondateurs de Thrive Holdings, a souligné la nécessité de moderniser les infrastructures essentielles aux États-Unis, tout en rappelant que les projets se heurtent souvent à des difficultés locales, techniques et juridiques. Selon les informations disponibles, ces enjeux concernent directement les centres de données, l’industrie manufacturière, la santé, l’énergie, l’approvisionnement en eau et les réseaux de transport.

Selon les experts, même si l’intelligence artificielle ne remplace pas entièrement le travail physique sur le terrain ni les décisions locales, elle peut considérablement alléger les processus manuels, notamment la recherche, la préparation de rapports, la création de demandes d’autorisation, les documents d’inspection et le suivi de la conformité.